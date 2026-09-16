Top.Mail.Ru
Flock - Flock (Silver) (8719262032989) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Flock - Flock (Silver) (8719262032989) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Flock - Flock (Silver) (8719262032989) виниловая пластинка - фото 1
Flock - Flock (Silver) (8719262032989) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Flock
Альбом (сингл)
Flock
Жанр
Jazz rock
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Flock - Flock (Silver) (8719262032989) виниловая пластинка - фото 1
  • Flock - Flock (Silver) (8719262032989) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708142
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Flock - Flock (Silver) (8719262032989) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032989]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Flock
Альбом (сингл)
Flock
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
A1 Introduction 4:50, A2 Clown 7:42, A3 I Am The Tall Tree 5:37, A4 Tired Of Waiting 4:35, B1 Store Bought - Store Thought 7:00, B2 Truth 15:25
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Flock - Flock (Silver) (8719262032989) виниловая пластинка

Flock - Flock (Silver) (8719262032989) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Flock - Flock (Silver) (8719262032989) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032989]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Flock
Альбом (сингл)
Flock
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
A1 Introduction 4:50, A2 Clown 7:42, A3 I Am The Tall Tree 5:37, A4 Tired Of Waiting 4:35, B1 Store Bought - Store Thought 7:00, B2 Truth 15:25
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Flock - Flock (Silver) (8719262032989) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Flock - Flock (Silver) (8719262032989) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...