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Портативная колонка Tronsmart T7 Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка Tronsmart T7 Blue

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Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 1
Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 2
Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 3
Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 4
Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 5
Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 6
Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 7
Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 8
Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 9
Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 10
Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 11
Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 12
Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий, черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
30
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 1
  • Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 2
  • Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 3
  • Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 4
  • Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 5
  • Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 6
  • Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 7
  • Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 8
  • Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 9
  • Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 10
  • Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 11
  • Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 12
  • Портативная колонка Tronsmart T7 Blue - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708026
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Характеристики

Бренд
Tronsmart
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий, черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
3
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
78 x 78 x 216 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х9
Вес, г.
5

Описание товара Портативная колонка Tronsmart T7 Blue

Портативная акустика Tronsmart — это идеальный выбор для любителей качественного звука в компактном формате. Эта колонка, представленная в стильных цветах — синем и черном, обладает мощностью 30 Вт, обеспечивая насыщенный и объемный звук благодаря системе 2.1 и трем встроенным динамикам. Двухполосная акустическая конструкция позволяет достичь более чистого и глубокого звучания даже на максимальной громкости. Изготовленная из прочного пластика, колонка не только надежна, но и удобна в транспортировке. Отсутствие дисплея делает её управление интуитивно понятным, а беспроводная связь по версии Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное соединение с любым устройством в радиусе действия. Наличие USB-порта предоставляет дополнительные возможности для подключения и воспроизведения музыки. Эта модель питается от мощного аккумулятора типа Li-Ion с емкостью 2000 мА·ч, позволяя наслаждаться непрерывной музыкой на протяжении длительного времени. Tronsmart — это не просто колонка, а ваш личный концертный зал, который всегда под рукой, чтобы подарить атмосферу праздника и хорошего настроения.

Отзывы о товаре Портативная колонка Tronsmart T7 Blue




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Характеристики
Бренд
Tronsmart
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий, черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
3
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
USB
да
Развернуть
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
78 x 78 x 216 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Tronsmart — это идеальный выбор для любителей качественного звука в компактном формате. Эта колонка, представленная в стильных цветах — синем и черном, обладает мощностью 30 Вт, обеспечивая насыщенный и объемный звук благодаря системе 2.1 и трем встроенным динамикам. Двухполосная акустическая конструкция позволяет достичь более чистого и глубокого звучания даже на максимальной громкости. Изготовленная из прочного пластика, колонка не только надежна, но и удобна в транспортировке. Отсутствие дисплея делает её управление интуитивно понятным, а беспроводная связь по версии Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное соединение с любым устройством в радиусе действия. Наличие USB-порта предоставляет дополнительные возможности для подключения и воспроизведения музыки. Эта модель питается от мощного аккумулятора типа Li-Ion с емкостью 2000 мА·ч, позволяя наслаждаться непрерывной музыкой на протяжении длительного времени. Tronsmart — это не просто колонка, а ваш личный концертный зал, который всегда под рукой, чтобы подарить атмосферу праздника и хорошего настроения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка Tronsmart T7 Blue – стоимость товара 3080 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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