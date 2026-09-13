Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black
Портативная акустика Tronsmart — это стильное и мощное устройство, идеально подходящее для любителей качественного звука на ходу. Эта компактная колонка весом всего 0,87 кг отличается высокой мощностью в 30 Вт, обеспечивая чистый и четкий звук благодаря 2.1-канальной аудиосистеме. Она оборудована тремя динамиками, что позволяет добиться объемного и насыщенного звучания. Эта модель оснащена встроенным аккумулятором емкостью 2000 мА·ч, что позволяет наслаждаться музыкой без необходимости постоянного подключения к сети. Питание осуществляется от аккумулятора с использованием надежных Li-Ion элементов, обеспечивающих длительное время автономной работы. Корпус Tronsmart выполнен из прочного пластика черного цвета, сочетающего в себе элегантный дизайн и практичность. Несмотря на отсутствие дисплея и линейного AUX входа, колонка обеспечивает высококачественное воспроизведение музыки через беспроводное подключение к источнику звука. Отсутствие разъема для карт памяти не будет помехой для пользователей, предпочитающих стриминг или подключение через Bluetooth. Портативная акустика Tronsmart станет отличным спутником в любой ситуации, будь то пикник, прогулка или вечеринка на свежем воздухе.
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