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Aeon - Path Of Fire (coloured) (9010974000051) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aeon - Path Of Fire (coloured) (9010974000051) виниловая пластинка

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Aeon - Path Of Fire (coloured) (9010974000051) виниловая пластинка - фото 1
Aeon - Path Of Fire (coloured) (9010974000051) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aeon
Альбом (сингл)
Path Of Fire
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aeon - Path Of Fire (coloured) (9010974000051) виниловая пластинка - фото 1
  • Aeon - Path Of Fire (coloured) (9010974000051) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707898
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Aeon - Path Of Fire (coloured) (9010974000051) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000051]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aeon
Альбом (сингл)
Path Of Fire
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Forgiveness Denied, Kill Them All, Inheritance, Abomination To God, Total Kristus Inversus, Of Fire, I Will Burn, Suffer The Soul, The Sacrament, Liar In The Name Of God, God Of War
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aeon - Path Of Fire (coloured) (9010974000051) виниловая пластинка

Альбом шведской дэт-метал группы Aeon, выпущенный в 2010 году. Этот альбом продолжает традиции группы, сочетая мощные рифы, агрессивные ударные и характерный вокал. Музыка на Path of Fire наполнена мрачной атмосферой и техническими элементами, что делает его интересным для поклонников жанра.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000051]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aeon
Альбом (сингл)
Path Of Fire
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Forgiveness Denied, Kill Them All, Inheritance, Abomination To God, Total Kristus Inversus, Of Fire, I Will Burn, Suffer The Soul, The Sacrament, Liar In The Name Of God, God Of War
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом шведской дэт-метал группы Aeon, выпущенный в 2010 году. Этот альбом продолжает традиции группы, сочетая мощные рифы, агрессивные ударные и характерный вокал. Музыка на Path of Fire наполнена мрачной атмосферой и техническими элементами, что делает его интересным для поклонников жанра.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aeon - Path Of Fire (coloured) (9010974000051) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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