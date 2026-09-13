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Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка

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Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 1
Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 2
Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 3
Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 4
Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 5
Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 6
Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 7
Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 8
Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 9
Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 10
Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 1
  • Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 2
  • Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 3
  • Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 4
  • Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 5
  • Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 6
  • Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 7
  • Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 8
  • Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 9
  • Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 10
  • Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707891
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Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Kerala Dust / Violet Drive (Gold, Limited) (1LP) — это уникальное издание альбома известного электронного проекта Kerala Dust. Эта пластинка, выпущенная ограниченным тиражом, выполнена в роскошном золотом цвете, что добавляет ей неповторимого шарма и эстетической ценности. Альбом Violet Drive погружает слушателя в завораживающий мир звуков, соединяя элементы экспериментальной электроники, трип-хопа и даунтемпо, создавая уникальную и атмосферную звуковую палитру. Kerala Dust известны своим умением сочетать органические живые инструменты с электронными битами и глубокими, проникновенными текстами. У вас есть уникальная возможность купить виниловую пластинку Kerala Dust / Violet Drive и стать обладателем этого исключительного музыкального произведения на виниле, которое будет радовать вас своим высоким качеством звучания и визуальной эстетикой.

Отзывы о товаре Kerala Dust - Violet Drive (coloured) (5400863095680) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Виниловая пластинка Kerala Dust / Violet Drive (Gold, Limited) (1LP) — это уникальное издание альбома известного электронного проекта Kerala Dust. Эта пластинка, выпущенная ограниченным тиражом, выполнена в роскошном золотом цвете, что добавляет ей неповторимого шарма и эстетической ценности. Альбом Violet Drive погружает слушателя в завораживающий мир звуков, соединяя элементы экспериментальной электроники, трип-хопа и даунтемпо, создавая уникальную и атмосферную звуковую палитру. Kerala Dust известны своим умением сочетать органические живые инструменты с электронными битами и глубокими, проникновенными текстами. У вас есть уникальная возможность купить виниловую пластинку Kerala Dust / Violet Drive и стать обладателем этого исключительного музыкального произведения на виниле, которое будет радовать вас своим высоким качеством звучания и визуальной эстетикой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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