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Metronomy - Late Night Tales (5099997371519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Metronomy - Late Night Tales (5099997371519) виниловая пластинка

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Metronomy - Late Night Tales (5099997371519) виниловая пластинка - фото 1
Metronomy - Late Night Tales (5099997371519) виниловая пластинка - фото 2
Metronomy - Late Night Tales (5099997371519) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Metronomy
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Synth-pop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Metronomy - Late Night Tales (5099997371519) виниловая пластинка - фото 1
  • Metronomy - Late Night Tales (5099997371519) виниловая пластинка - фото 2
  • Metronomy - Late Night Tales (5099997371519) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707797
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Metronomy - Late Night Tales (5099997371519) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LateNightTales
Barcode
[5099997371519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Metronomy
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
OutKast–Prototype, Tweet–Drunk, SA-RA Creative Partners–Cosmic Ball, Chick Corea– El Bozo (Part 1), Dr Octagon*–Blue Flowers, Metronomy–Hypnose (Exclusive Cover Version), Alessi Brothers*–Seabird, Autechre–Fold4,Wrap5, Mick Karn–Weather The Windmill, The Alan Parsons Project–Eye In The Sky, Two Lone Swordsmen–You Are..., Tontos Expanding Head Band–Cybernaut, Pete Drake–Forever, Appaloosa (2)–The Day (We Fell In Love), Kate & Anna McGarrigle–Complainte Pour Ste Catherine, Herman Dune*– Winners Lo
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metronomy - Late Night Tales (5099997371519) виниловая пластинка

Metronomy - Late Night Tales (5099997371519) виниловая пластинка



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Metronomy - Late Night Tales (5099997371519) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LateNightTales
Barcode
[5099997371519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Metronomy
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
OutKast–Prototype, Tweet–Drunk, SA-RA Creative Partners–Cosmic Ball, Chick Corea– El Bozo (Part 1), Dr Octagon*–Blue Flowers, Metronomy–Hypnose (Exclusive Cover Version), Alessi Brothers*–Seabird, Autechre–Fold4,Wrap5, Mick Karn–Weather The Windmill, The Alan Parsons Project–Eye In The Sky, Two Lone Swordsmen–You Are..., Tontos Expanding Head Band–Cybernaut, Pete Drake–Forever, Appaloosa (2)–The Day (We Fell In Love), Kate & Anna McGarrigle–Complainte Pour Ste Catherine, Herman Dune*– Winners Lo
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Metronomy - Late Night Tales (5099997371519) виниловая пластинка


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metronomy - Late Night Tales (5099997371519) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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