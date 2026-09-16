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Snoop Dogg - Missionary (coloured) (0602475435464) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Snoop Dogg - Missionary (coloured) (0602475435464) виниловая пластинка

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Snoop Dogg - Missionary (coloured) (0602475435464) виниловая пластинка - фото 1
Snoop Dogg - Missionary (coloured) (0602475435464) виниловая пластинка - фото 2
Snoop Dogg - Missionary (coloured) (0602475435464) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
Missionary
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Snoop Dogg - Missionary (coloured) (0602475435464) виниловая пластинка - фото 1
  • Snoop Dogg - Missionary (coloured) (0602475435464) виниловая пластинка - фото 2
  • Snoop Dogg - Missionary (coloured) (0602475435464) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707783
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Snoop Dogg - Missionary (coloured) (0602475435464) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602475435464]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
Missionary
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Fore Play, Shangri-La, Outta Da Blue, Hard Knocks, Gorgeous, Last Dance With Mary Jane, Pressure, Another Part Of Me, Skyscrapers, Fire, Gunz N Smoke, Sticcy Situation, Now Or Never, Gangsta Pose, The Negotiator
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Snoop Dogg - Missionary (coloured) (0602475435464) виниловая пластинка

Легенда хип-хопа и культурная икона представляет свой новый альбом «Missionary», спродюсированный не менее легендарным Dr.Dre. На альбоме много приглашенных гостей: Eminem, 50 Cent, Jelly Roll, Method Man, Sting, Tom Petty и мн. др.

Отзывы о товаре Snoop Dogg - Missionary (coloured) (0602475435464) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602475435464]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
Missionary
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Fore Play, Shangri-La, Outta Da Blue, Hard Knocks, Gorgeous, Last Dance With Mary Jane, Pressure, Another Part Of Me, Skyscrapers, Fire, Gunz N Smoke, Sticcy Situation, Now Or Never, Gangsta Pose, The Negotiator
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Легенда хип-хопа и культурная икона представляет свой новый альбом «Missionary», спродюсированный не менее легендарным Dr.Dre. На альбоме много приглашенных гостей: Eminem, 50 Cent, Jelly Roll, Method Man, Sting, Tom Petty и мн. др.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Snoop Dogg - Missionary (coloured) (0602475435464) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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