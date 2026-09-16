Top.Mail.Ru
Psychotic Waltz - Bleeding (coloured) (0196588157912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Psychotic Waltz - Bleeding (coloured) (0196588157912) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Psychotic Waltz - Bleeding (coloured) (0196588157912) виниловая пластинка - фото 1
Psychotic Waltz - Bleeding (coloured) (0196588157912) виниловая пластинка - фото 2
Psychotic Waltz - Bleeding (coloured) (0196588157912) виниловая пластинка - фото 3
Psychotic Waltz - Bleeding (coloured) (0196588157912) виниловая пластинка - фото 4
Psychotic Waltz - Bleeding (coloured) (0196588157912) виниловая пластинка - фото 5
Psychotic Waltz - Bleeding (coloured) (0196588157912) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PSYCHOTIC WALTZ
Альбом (сингл)
Bleeding
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Psychotic Waltz - Bleeding (coloured) (0196588157912) виниловая пластинка - фото 1
  • Psychotic Waltz - Bleeding (coloured) (0196588157912) виниловая пластинка - фото 2
  • Psychotic Waltz - Bleeding (coloured) (0196588157912) виниловая пластинка - фото 3
  • Psychotic Waltz - Bleeding (coloured) (0196588157912) виниловая пластинка - фото 4
  • Psychotic Waltz - Bleeding (coloured) (0196588157912) виниловая пластинка - фото 5
  • Psychotic Waltz - Bleeding (coloured) (0196588157912) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707781
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Psychotic Waltz - Bleeding (coloured) (0196588157912) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588157912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PSYCHOTIC WALTZ
Альбом (сингл)
Bleeding
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Faded, Locust, Morbid, Bleeding, Need, Drift, Northern Lights, Sleep, My Grave, Skeleton, Freedom?
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Psychotic Waltz - Bleeding (coloured) (0196588157912) виниловая пластинка

Погрузитесь в уникальную атмосферу прогрессивного метала с переизданием альбома "Bleeding" от группы Psychotic Waltz на красном виниле. Этот музыкальный шедевр привнесет в вашу коллекцию звуки, переплетенные изящными мелодиями, мощными гитарными риффами и глубокими лирическими текстами. Каждая композиция на этой пластинке открывает новые грани музыкального искусства, призывая к погружению в виртуозность исполнения. Готовы купить виниловую пластинку и открыть для себя мир Psychotic Waltz?

Отзывы о товаре Psychotic Waltz - Bleeding (coloured) (0196588157912) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588157912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PSYCHOTIC WALTZ
Альбом (сингл)
Bleeding
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Faded, Locust, Morbid, Bleeding, Need, Drift, Northern Lights, Sleep, My Grave, Skeleton, Freedom?
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в уникальную атмосферу прогрессивного метала с переизданием альбома "Bleeding" от группы Psychotic Waltz на красном виниле. Этот музыкальный шедевр привнесет в вашу коллекцию звуки, переплетенные изящными мелодиями, мощными гитарными риффами и глубокими лирическими текстами. Каждая композиция на этой пластинке открывает новые грани музыкального искусства, призывая к погружению в виртуозность исполнения. Готовы купить виниловую пластинку и открыть для себя мир Psychotic Waltz?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Psychotic Waltz - Bleeding (coloured) (0196588157912) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...