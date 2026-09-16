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Tracy Chapman - Tracy Chapman (coloured) (0081227827182) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tracy Chapman - Tracy Chapman (coloured) (0081227827182) виниловая пластинка

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Tracy Chapman - Tracy Chapman (coloured) (0081227827182) виниловая пластинка - фото 1
Tracy Chapman - Tracy Chapman (coloured) (0081227827182) виниловая пластинка - фото 2
Tracy Chapman - Tracy Chapman (coloured) (0081227827182) виниловая пластинка - фото 3
Tracy Chapman - Tracy Chapman (coloured) (0081227827182) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tracy Chapman
Альбом (сингл)
Tracy Chapman
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tracy Chapman - Tracy Chapman (coloured) (0081227827182) виниловая пластинка - фото 1
  • Tracy Chapman - Tracy Chapman (coloured) (0081227827182) виниловая пластинка - фото 2
  • Tracy Chapman - Tracy Chapman (coloured) (0081227827182) виниловая пластинка - фото 3
  • Tracy Chapman - Tracy Chapman (coloured) (0081227827182) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707769
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tracy Chapman - Tracy Chapman (coloured) (0081227827182) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Elektra
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elektra
Barcode
[0081227827182]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tracy Chapman
Альбом (сингл)
Tracy Chapman
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Talkin' Bout a Revolution, Fast Car, Across the Lines, Behind the Wall, Baby Can I Hold You, Mountains O' Things, She's Got Her Ticket, Why?, For My Lover, If Not Now..., For You
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tracy Chapman - Tracy Chapman (coloured) (0081227827182) виниловая пластинка

Tracy Chapman — дебютный студийный альбом американской певицы и автора-исполнителя Трейси Чепмен, вышедший 5 апреля 1988 года на лейбле Elektra. Альбом получил Грэмми и стал одним из самых успешных дебютов всех времен, достигнув первого места в Billboard 200 и чартах во многих странах и став шестикратно платиновым. Лимитированное издание на 180 г цветном виниле к 35-летию альбома. Tracy Chapman входит в число самых продаваемых альбомов всех времён с продажами более 20 миллионов копий по всему миру. Это юбилейное переиздание было подготовлено к выпуску Чепмен и оригинальным продюсером альбома Дэвидом Кершенбаумом.

Отзывы о товаре Tracy Chapman - Tracy Chapman (coloured) (0081227827182) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Elektra
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elektra
Barcode
[0081227827182]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tracy Chapman
Альбом (сингл)
Tracy Chapman
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Talkin' Bout a Revolution, Fast Car, Across the Lines, Behind the Wall, Baby Can I Hold You, Mountains O' Things, She's Got Her Ticket, Why?, For My Lover, If Not Now..., For You
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Tracy Chapman — дебютный студийный альбом американской певицы и автора-исполнителя Трейси Чепмен, вышедший 5 апреля 1988 года на лейбле Elektra. Альбом получил Грэмми и стал одним из самых успешных дебютов всех времен, достигнув первого места в Billboard 200 и чартах во многих странах и став шестикратно платиновым. Лимитированное издание на 180 г цветном виниле к 35-летию альбома. Tracy Chapman входит в число самых продаваемых альбомов всех времён с продажами более 20 миллионов копий по всему миру. Это юбилейное переиздание было подготовлено к выпуску Чепмен и оригинальным продюсером альбома Дэвидом Кершенбаумом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tracy Chapman - Tracy Chapman (coloured) (0081227827182) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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