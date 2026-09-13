U.K. - Danger Money (coloured) (0807070922009) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
U.K.
Альбом (сингл)
Danger Money
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707681
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Характеристики
Бренд
Globe Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Globe Music
Barcode
[0807070922009]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
U.K.
Альбом (сингл)
Danger Money
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Danger Money, Rendezvous 6.02, The Only Thing She Needs, Caesars Palace Blues, Nothing to Lose, Carrying No Cross
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара U.K. - Danger Money (coloured) (0807070922009) виниловая пластинка
UK – последняя из великих британских прогрессивных рок-групп 70-х, в состав которой входили легендарные музыканты Эдди Джобсон, Джон Уэттон и Терри Боззио. «Danger Money» попал в топ-50 Billboard в 1979 году и теперь считается одним из классических прогрессивных альбомов всех времён.
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Globe Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Globe Music
Barcode
[0807070922009]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
U.K.
Альбом (сингл)
Danger Money
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Danger Money, Rendezvous 6.02, The Only Thing She Needs, Caesars Palace Blues, Nothing to Lose, Carrying No Cross
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
UK – последняя из великих британских прогрессивных рок-групп 70-х, в состав которой входили легендарные музыканты Эдди Джобсон, Джон Уэттон и Терри Боззио. «Danger Money» попал в топ-50 Billboard в 1979 году и теперь считается одним из классических прогрессивных альбомов всех времён.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
U.K. - Danger Money (coloured) (0807070922009) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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