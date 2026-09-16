Top.Mail.Ru
Уцененный товар Люстра De City Изольда 366012706 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 707531
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Люстра De City Изольда 366012706 хорошее состояние, 707531

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Люстра De City Изольда 366012706 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Люстра De City Изольда 366012706 хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, небольшая погнутость у каркаса люстры) &nbsp;
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Ширина, см
50
  • Люстра De City Изольда 366012706 хорошее состояние - фото 1
  • Люстра De City Изольда 366012706 хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
2 202 руб.  7 340 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707531
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Люстра De City Изольда 366012706 хорошее состояние
2 202 руб. -70%
7 340 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DeMarkt
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, небольшая погнутость у каркаса люстры) &nbsp;
Высота, см
23
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Ширина, см
50
S освещ. до, м?
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х53х13
Вес, кг.
4.7

Описание товара Уцененный товар Люстра De City Изольда 366012706 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние
Характеристики:
Количество патронов 6 шт
Мощность 60 W
Патрон E14
Тип лампы Накаливания, Светодиодная
Комплектность: коробка, люстра, пульт, крепления, декор элементы в комплекте, документация
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, небольшая погнутость у каркаса люстры)
 

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра De City Изольда 366012706 хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DeMarkt
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, небольшая погнутость у каркаса люстры) &nbsp;
Высота, см
23
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Ширина, см
50
S освещ. до, м?
18
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние
Характеристики:
Количество патронов 6 шт
Мощность 60 W
Патрон E14
Тип лампы Накаливания, Светодиодная
Комплектность: коробка, люстра, пульт, крепления, декор элементы в комплекте, документация
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, небольшая погнутость у каркаса люстры)
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра De City Изольда 366012706 хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2202 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...