OST - Arcana (Romolo Grano) (coloured) (8016158026245) виниловая пластинка
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Описание товара OST - Arcana (Romolo Grano) (coloured) (8016158026245) виниловая пластинка
Саундтрек Ромоло Грано к фильму ужасов «Arcana» — фильм ужасов/драма, снятый Джулио Квести, в главных ролях которого, среди прочих, снялись Лючия Бозе, Маурицио Дельи Эспости и Тина Омон. Издание к RSD 2025 на прозрачном красном виниле с вкладышем 30x30 см. Для «Arcana» Ромоло Грано сочинил саундтрек, который развивается по-настоящему оригинальным образом, почти как в живом балете, характеризующимся классическими струнными с поп-музыкальным сопровождением, голосом Эдды ДельОрсо и органом Хаммонда в заглавном треке. «Introversione» включает струнные, полные напряжения, искаженные электрогитары и маримбу. «Taranta» — это в основном народная музыка со скрипкой и ударными, которые сопровождают некоторые эпизоды фильма. «Luomo con s? stesso» — чрезвычайно деликатная пьеса для гитары соло, затем романтически повторенная в «Luomo con s? stesso (Pt. 2)» в оркестровой версии с голосом Эдды ДельОрсо и поп-ритмами. «Sacro e profano» содержит часть двух предыдущих тем, но с таинственным исполнением скрипки, искаженными электрогитарами и диссонансными слоями струнных. В «Percezioni extra sensoriali» клавесин, струнные тремоло, флейта, маримба, вибрафон и женский вокал создают атмосферу сверхъестественно звучащей тоски. Аранжировку и дирижирование этим саундтреком выполнил Берто Пизано.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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