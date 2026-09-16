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Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка

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Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка - фото 1
Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка - фото 2
Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка - фото 3
Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка - фото 4
Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка - фото 5
Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка - фото 6
Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка - фото 7
Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка - фото 8
Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Archive
Альбом (сингл)
Versions Remixed
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка - фото 1
  • Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка - фото 2
  • Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка - фото 3
  • Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка - фото 4
  • Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка - фото 5
  • Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка - фото 6
  • Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка - фото 7
  • Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка - фото 8
  • Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707179
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Play It Again Sam
Barcode
[5400863043070]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Archive
Альбом (сингл)
Versions Remixed
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lights (Darkstar Remix), Kid Corner (Glok Remix), Bright Lights (Vessels Remix), Fuck You (Taroug Remix), Erase (Hope Remix)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Lights (Darkstar Remix), Kid Corner (Glok Remix), Bright Lights (Vessels Remix), Fuck You (Taroug Remix), Erase (Hope Remix)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Play It Again Sam
Barcode
[5400863043070]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Archive
Альбом (сингл)
Versions Remixed
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lights (Darkstar Remix), Kid Corner (Glok Remix), Bright Lights (Vessels Remix), Fuck You (Taroug Remix), Erase (Hope Remix)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Lights (Darkstar Remix), Kid Corner (Glok Remix), Bright Lights (Vessels Remix), Fuck You (Taroug Remix), Erase (Hope Remix)


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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