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Poppy Ackroyd - Ackroyd, Poppy-Resolve (5016958087975) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Poppy Ackroyd - Ackroyd, Poppy-Resolve (5016958087975) виниловая пластинка

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Poppy Ackroyd - Ackroyd, Poppy-Resolve (5016958087975) виниловая пластинка - фото 1
Poppy Ackroyd - Ackroyd, Poppy-Resolve (5016958087975) виниловая пластинка - фото 2
Poppy Ackroyd - Ackroyd, Poppy-Resolve (5016958087975) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Poppy Ackroyd
Альбом (сингл)
Ackroyd, Poppy-Resolve
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Poppy Ackroyd - Ackroyd, Poppy-Resolve (5016958087975) виниловая пластинка - фото 1
  • Poppy Ackroyd - Ackroyd, Poppy-Resolve (5016958087975) виниловая пластинка - фото 2
  • Poppy Ackroyd - Ackroyd, Poppy-Resolve (5016958087975) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707164
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Poppy Ackroyd - Ackroyd, Poppy-Resolve (5016958087975) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958087975]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Poppy Ackroyd
Альбом (сингл)
Ackroyd, Poppy-Resolve
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Paper, Light, The Calm Before, Resolve, Quail The Dream, Time, Luna, Stems, Trains
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Poppy Ackroyd - Ackroyd, Poppy-Resolve (5016958087975) виниловая пластинка

Альбом британской композиторки и пианистки Поппи Акройд, выпущенный в 2021 году. Альбом представлен в формате двойного винила (2 LP) и продолжает её уникальный стиль, сочетающий элементы классической музыки, электронной и экспериментальной звуковой среды.

Отзывы о товаре Poppy Ackroyd - Ackroyd, Poppy-Resolve (5016958087975) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958087975]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Poppy Ackroyd
Альбом (сингл)
Ackroyd, Poppy-Resolve
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Paper, Light, The Calm Before, Resolve, Quail The Dream, Time, Luna, Stems, Trains
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом британской композиторки и пианистки Поппи Акройд, выпущенный в 2021 году. Альбом представлен в формате двойного винила (2 LP) и продолжает её уникальный стиль, сочетающий элементы классической музыки, электронной и экспериментальной звуковой среды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Poppy Ackroyd - Ackroyd, Poppy-Resolve (5016958087975) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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