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Mark Knopfler - One Take Radio Sessions (0602475352624) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mark Knopfler - One Take Radio Sessions (0602475352624) виниловая пластинка

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Mark Knopfler - One Take Radio Sessions (0602475352624) виниловая пластинка - фото 1
Mark Knopfler - One Take Radio Sessions (0602475352624) виниловая пластинка - фото 2
Mark Knopfler - One Take Radio Sessions (0602475352624) виниловая пластинка - фото 3
Mark Knopfler - One Take Radio Sessions (0602475352624) виниловая пластинка - фото 4
Mark Knopfler - One Take Radio Sessions (0602475352624) виниловая пластинка - фото 5
Mark Knopfler - One Take Radio Sessions (0602475352624) виниловая пластинка - фото 6
Mark Knopfler - One Take Radio Sessions (0602475352624) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mark Knopfler
Альбом (сингл)
One Take Radio Sessions
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mark Knopfler - One Take Radio Sessions (0602475352624) виниловая пластинка - фото 1
  • Mark Knopfler - One Take Radio Sessions (0602475352624) виниловая пластинка - фото 2
  • Mark Knopfler - One Take Radio Sessions (0602475352624) виниловая пластинка - фото 3
  • Mark Knopfler - One Take Radio Sessions (0602475352624) виниловая пластинка - фото 4
  • Mark Knopfler - One Take Radio Sessions (0602475352624) виниловая пластинка - фото 5
  • Mark Knopfler - One Take Radio Sessions (0602475352624) виниловая пластинка - фото 6
  • Mark Knopfler - One Take Radio Sessions (0602475352624) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707103
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Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury Records
Barcode
[0602475352624]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mark Knopfler
Альбом (сингл)
One Take Radio Sessions
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Trawlerman's Song, Back to Tupelo, Song for Sonny Liston, R?diger, Boom, Like That Everybody Pays, Donegan's Gone, Stand Up Guy
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mark Knopfler - One Take Radio Sessions (0602475352624) виниловая пластинка

Сборник живых студийных треков британского певца, автора песен и гитариста Марка Нопфлера, первоначально выпущенный в 2005 году. Переиздание к 20-летию альбома для RSD 2025. Этот EP из 8 треков был записан в студии Shangri-La Studios в Малибу, Калифорния. Он содержит живые студийные записи, сделанные одним дублем, семи песен из альбома Нопфлера 2004 года Shangri-La, включая «The Trawlermans Song» и «Boom, Like That», а также «R?diger» из его дебютного сольного альбома Golden Heart. Марк Нопфлер, автор-исполнитель, музыкальный продюсер и композитор, является одним из самых успешных музыкантов, когда-либо созданных в Великобритании, и его часто называют одним из величайших гитаристов всех времен. Впервые он стал известен в 80-х как лидер Dire Straits, создавший многие из знаковых песен той эпохи, прежде чем отправиться на новый путь как сольный исполнитель. За эти годы Марк написал музыку для нескольких фильмов, включая Local Hero, The Princess Bride и Last Exit To Brooklyn, а также играл и записывался с рядом артистов, включая Боба Дилана, Ван Моррисона, Эммилу Харрис, Тину Тернер, Рэнди Ньюмана и Чета Аткинса.



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре Mark Knopfler - One Take Radio Sessions (0602475352624) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury Records
Barcode
[0602475352624]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mark Knopfler
Альбом (сингл)
One Take Radio Sessions
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Trawlerman's Song, Back to Tupelo, Song for Sonny Liston, R?diger, Boom, Like That Everybody Pays, Donegan's Gone, Stand Up Guy
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Сборник живых студийных треков британского певца, автора песен и гитариста Марка Нопфлера, первоначально выпущенный в 2005 году. Переиздание к 20-летию альбома для RSD 2025. Этот EP из 8 треков был записан в студии Shangri-La Studios в Малибу, Калифорния. Он содержит живые студийные записи, сделанные одним дублем, семи песен из альбома Нопфлера 2004 года Shangri-La, включая «The Trawlermans Song» и «Boom, Like That», а также «R?diger» из его дебютного сольного альбома Golden Heart. Марк Нопфлер, автор-исполнитель, музыкальный продюсер и композитор, является одним из самых успешных музыкантов, когда-либо созданных в Великобритании, и его часто называют одним из величайших гитаристов всех времен. Впервые он стал известен в 80-х как лидер Dire Straits, создавший многие из знаковых песен той эпохи, прежде чем отправиться на новый путь как сольный исполнитель. За эти годы Марк написал музыку для нескольких фильмов, включая Local Hero, The Princess Bride и Last Exit To Brooklyn, а также играл и записывался с рядом артистов, включая Боба Дилана, Ван Моррисона, Эммилу Харрис, Тину Тернер, Рэнди Ньюмана и Чета Аткинса.


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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