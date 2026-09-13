Kenny Wayne Shepherd - Goin' Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка
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Описание товара Kenny Wayne Shepherd - Goin' Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка
Goin Home - седьмой студийный альбом группы Kenny Wayne Shepherd Band, выпущенный в 2014 году. Альбом представляет собой дань уважения некоторым блюзовым героям группы, в него вошли кавер-версии классических блюзовых песен таких исполнителей, как Би Би Кинг, Альберт Кинг и Мадди Уотерс, а также несколько оригинальных композиций. The Kenny Wayne Shepherd Band - блюз-рок-группа, возглавляемая американским гитаристом, певцом и автором песен Кенни Уэйном Шепардом. Группа была образована в 1994 году и за эти годы выпустила несколько успешных альбомов. Кенни Уэйн Шепард родился в Шривпорте, штат Луизиана, в 1977 году и начал играть на гитаре в очень раннем возрасте. Когда ему было всего 13 лет, его открыл легенда блюза Би Би Кинг, и он продолжил гастролировать с Кингом и другими великими блюзменами, такими как Этта Джеймс и Бадди Гай. В 1995 году Шепард выпустил свой дебютный альбом Ledbetter Heights, который стал платиновым и положил начало его карьере сольного исполнителя. Затем он создал группу Kenny Wayne Shepherd Band, в которую вошли одни из лучших музыкантов на блюз-рок сцене. Музыка группы сочетает в себе элементы блюза, рока и кантри, а ее звучание сравнивают со Стиви Рэй Воганом и Джими Хендриксом. Среди их самых популярных песен - Blue on Black, Deja Voodoo и In 2 Deep. Помимо работы с командой Kenny Wayne Shepherd Band, Шепард также сотрудничал с другими музыкантами и группами, включая The Rolling Stones, Aerosmith и The Allman Brothers Band. В целом, Kenny Wayne Shepherd Band — это очень уважаемая и успешная группа в жанре блюз-рок, известная своим выдающимся музыкальным мастерством, мощным вокалом и зажигательными живыми выступлениями.
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