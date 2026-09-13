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Kenny Wayne Shepherd - Goin' Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kenny Wayne Shepherd - Goin' Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка

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Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 2
Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 3
Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 4
Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 5
Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 6
Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 7
Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 8
Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 9
Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 10
Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 11
Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 12
Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 13
Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 14
Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 15
Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kenny Wayne Shepherd
Альбом (сингл)
Goin Home
Жанр
Rhythm & Blues
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 2
  • Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 3
  • Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 4
  • Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 5
  • Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 6
  • Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 7
  • Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 8
  • Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 9
  • Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 10
  • Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 11
  • Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 12
  • Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 13
  • Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 14
  • Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 15
  • Kenny Wayne Shepherd - Goin&#039; Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707098
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Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Barcode
[8712725746379]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kenny Wayne Shepherd
Альбом (сингл)
Goin Home
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Palace Of The King, Alright, I Love The Life I Live, House Is Rockin, The Cover You Done Lost Your Good Thing Now, Breaking Up Somebodys Home, Looking Back, Boogie Man, Born Under A Bad Sign, Cut You Lose, Three Hundred Pounds Of Joy, Still A Fool, Can You Hear Me, Trick Bag
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Wayne Shepherd - Goin' Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка

Goin Home - седьмой студийный альбом группы Kenny Wayne Shepherd Band, выпущенный в 2014 году. Альбом представляет собой дань уважения некоторым блюзовым героям группы, в него вошли кавер-версии классических блюзовых песен таких исполнителей, как Би Би Кинг, Альберт Кинг и Мадди Уотерс, а также несколько оригинальных композиций. The Kenny Wayne Shepherd Band - блюз-рок-группа, возглавляемая американским гитаристом, певцом и автором песен Кенни Уэйном Шепардом. Группа была образована в 1994 году и за эти годы выпустила несколько успешных альбомов. Кенни Уэйн Шепард родился в Шривпорте, штат Луизиана, в 1977 году и начал играть на гитаре в очень раннем возрасте. Когда ему было всего 13 лет, его открыл легенда блюза Би Би Кинг, и он продолжил гастролировать с Кингом и другими великими блюзменами, такими как Этта Джеймс и Бадди Гай. В 1995 году Шепард выпустил свой дебютный альбом Ledbetter Heights, который стал платиновым и положил начало его карьере сольного исполнителя. Затем он создал группу Kenny Wayne Shepherd Band, в которую вошли одни из лучших музыкантов на блюз-рок сцене. Музыка группы сочетает в себе элементы блюза, рока и кантри, а ее звучание сравнивают со Стиви Рэй Воганом и Джими Хендриксом. Среди их самых популярных песен - Blue on Black, Deja Voodoo и In 2 Deep. Помимо работы с командой Kenny Wayne Shepherd Band, Шепард также сотрудничал с другими музыкантами и группами, включая The Rolling Stones, Aerosmith и The Allman Brothers Band. В целом, Kenny Wayne Shepherd Band — это очень уважаемая и успешная группа в жанре блюз-рок, известная своим выдающимся музыкальным мастерством, мощным вокалом и зажигательными живыми выступлениями.

Отзывы о товаре Kenny Wayne Shepherd - Goin' Home (coloured) (8712725746379) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Barcode
[8712725746379]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kenny Wayne Shepherd
Альбом (сингл)
Goin Home
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Palace Of The King, Alright, I Love The Life I Live, House Is Rockin, The Cover You Done Lost Your Good Thing Now, Breaking Up Somebodys Home, Looking Back, Boogie Man, Born Under A Bad Sign, Cut You Lose, Three Hundred Pounds Of Joy, Still A Fool, Can You Hear Me, Trick Bag
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Goin Home - седьмой студийный альбом группы Kenny Wayne Shepherd Band, выпущенный в 2014 году. Альбом представляет собой дань уважения некоторым блюзовым героям группы, в него вошли кавер-версии классических блюзовых песен таких исполнителей, как Би Би Кинг, Альберт Кинг и Мадди Уотерс, а также несколько оригинальных композиций. The Kenny Wayne Shepherd Band - блюз-рок-группа, возглавляемая американским гитаристом, певцом и автором песен Кенни Уэйном Шепардом. Группа была образована в 1994 году и за эти годы выпустила несколько успешных альбомов. Кенни Уэйн Шепард родился в Шривпорте, штат Луизиана, в 1977 году и начал играть на гитаре в очень раннем возрасте. Когда ему было всего 13 лет, его открыл легенда блюза Би Би Кинг, и он продолжил гастролировать с Кингом и другими великими блюзменами, такими как Этта Джеймс и Бадди Гай. В 1995 году Шепард выпустил свой дебютный альбом Ledbetter Heights, который стал платиновым и положил начало его карьере сольного исполнителя. Затем он создал группу Kenny Wayne Shepherd Band, в которую вошли одни из лучших музыкантов на блюз-рок сцене. Музыка группы сочетает в себе элементы блюза, рока и кантри, а ее звучание сравнивают со Стиви Рэй Воганом и Джими Хендриксом. Среди их самых популярных песен - Blue on Black, Deja Voodoo и In 2 Deep. Помимо работы с командой Kenny Wayne Shepherd Band, Шепард также сотрудничал с другими музыкантами и группами, включая The Rolling Stones, Aerosmith и The Allman Brothers Band. В целом, Kenny Wayne Shepherd Band — это очень уважаемая и успешная группа в жанре блюз-рок, известная своим выдающимся музыкальным мастерством, мощным вокалом и зажигательными живыми выступлениями.
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