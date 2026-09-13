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Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка

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Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка - фото 1
Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка - фото 2
Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка - фото 3
Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка - фото 4
Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка - фото 5
Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка - фото 6
Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка - фото 7
Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка - фото 8
Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка - фото 9
Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
Frank
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка - фото 1
  • Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка - фото 2
  • Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка - фото 3
  • Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка - фото 4
  • Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка - фото 5
  • Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка - фото 6
  • Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка - фото 7
  • Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка - фото 8
  • Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка - фото 9
  • Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707082
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Характеристики

Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602458518511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
Frank
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Stronger Than Me, You Sent Me Flying (Cherry), Know You Now, Fuck Me Pumps, I Heard Love Is Blind Moody's Mood For Love (Teo Licks), (There Is) No Greater Love, In My Bed, Take The Box, October Song, What Is It About Menx, Help Yourself, Amy Amy Amy (Outro)
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Amy Winehouse / Frank (Black Vinyl) (2LP) – прекрасный выбор для ценителей музыки и поклонников таланта Эми Уайнхаус. Этот альбом является настоящим шедевром и символом аутентичности винилового звука. Альбом Frank поражает своей красотой и глубиной. Голос Эми Уайнхаус проникает в самые глубины души, передавая эмоции и истории каждой песни. Этот альбом является ранним произведением этой талантливой певицы, и он демонстрирует ее уникальный стиль и артистизм. Купить виниловую пластинку Amy Winehouse / Frank (Black Vinyl) (2LP) – значит ощутить весь магический дух винила. Этот формат предлагает более теплый и органичный звук, который позволяет вам наслаждаться музыкой в своей самой аутентичной и естественной форме. Купить виниловую пластинку Amy Winehouse / Frank (Black Vinyl) (2LP) – это не просто покупка музыкального альбома, это приобретение настоящего коллекционного предмета. Виниловые пластинки не только звучат потрясающе, но и являются ценными артефактами музыкальной истории. Купить виниловую пластинку Amy Winehouse / Frank (Black Vinyl) (2LP) – это шанс окунуться в мир уникальной музыки Эми Уайнхаус и насладиться ее талантом с полной мерой. Не упустите возможность добавить этот великолепный альбом в свою коллекцию и наслаждаться его музыкой в оригинальном виниловом формате.

Отзывы о товаре Amy Winehouse - Frank (picture) (0602458518511) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602458518511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
Frank
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Stronger Than Me, You Sent Me Flying (Cherry), Know You Now, Fuck Me Pumps, I Heard Love Is Blind Moody's Mood For Love (Teo Licks), (There Is) No Greater Love, In My Bed, Take The Box, October Song, What Is It About Menx, Help Yourself, Amy Amy Amy (Outro)
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Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Купить виниловую пластинку Amy Winehouse / Frank (Black Vinyl) (2LP) – прекрасный выбор для ценителей музыки и поклонников таланта Эми Уайнхаус. Этот альбом является настоящим шедевром и символом аутентичности винилового звука. Альбом Frank поражает своей красотой и глубиной. Голос Эми Уайнхаус проникает в самые глубины души, передавая эмоции и истории каждой песни. Этот альбом является ранним произведением этой талантливой певицы, и он демонстрирует ее уникальный стиль и артистизм. Купить виниловую пластинку Amy Winehouse / Frank (Black Vinyl) (2LP) – значит ощутить весь магический дух винила. Этот формат предлагает более теплый и органичный звук, который позволяет вам наслаждаться музыкой в своей самой аутентичной и естественной форме. Купить виниловую пластинку Amy Winehouse / Frank (Black Vinyl) (2LP) – это не просто покупка музыкального альбома, это приобретение настоящего коллекционного предмета. Виниловые пластинки не только звучат потрясающе, но и являются ценными артефактами музыкальной истории. Купить виниловую пластинку Amy Winehouse / Frank (Black Vinyl) (2LP) – это шанс окунуться в мир уникальной музыки Эми Уайнхаус и насладиться ее талантом с полной мерой. Не упустите возможность добавить этот великолепный альбом в свою коллекцию и наслаждаться его музыкой в оригинальном виниловом формате.
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