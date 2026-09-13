John Coltrane - Ballads (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889301) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Ballads
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707040
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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602508889301]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Ballads
Жанр
Jazz
Трек-лист
Say It (Over And Over Again), You Don't Know What Love Is, Too Young To Go Steady, All Or Nothing At All, I Wish I K What's, It's Easy To Remember, Nancy (With The Laughing Face)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Coltrane - Ballads (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889301) виниловая пластинка
Альбом Джона Колтрейна, выпущенный в 1963 году на лейбле Impulse!. Этот альбом представляет собой сборник нежных и мелодичных композиций, в которых Колтрейн демонстрирует свои выдающиеся способности как импровизатора и музыканта.
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Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602508889301]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Ballads
Жанр
Jazz
Трек-лист
Say It (Over And Over Again), You Don't Know What Love Is, Too Young To Go Steady, All Or Nothing At All, I Wish I K What's, It's Easy To Remember, Nancy (With The Laughing Face)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Альбом Джона Колтрейна, выпущенный в 1963 году на лейбле Impulse!. Этот альбом представляет собой сборник нежных и мелодичных композиций, в которых Колтрейн демонстрирует свои выдающиеся способности как импровизатора и музыканта.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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John Coltrane - Ballads (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889301) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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