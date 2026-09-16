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Mark Lanegan - Somebody's Knocking (5400863000325) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mark Lanegan - Somebody's Knocking (5400863000325) виниловая пластинка

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Mark Lanegan - Somebody&#039;s Knocking (5400863000325) виниловая пластинка - фото 1
Mark Lanegan - Somebody&#039;s Knocking (5400863000325) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Mark Lanegan
Альбом (сингл)
Somebodys Knocking
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mark Lanegan - Somebody&#039;s Knocking (5400863000325) виниловая пластинка - фото 1
  • Mark Lanegan - Somebody&#039;s Knocking (5400863000325) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707029
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mark Lanegan - Somebody's Knocking (5400863000325) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HEAVENLY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Heavenly
Barcode
[5400863000325]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Mark Lanegan
Альбом (сингл)
Somebodys Knocking
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Disbelief Suspension, Letter Never Sent, Night Flight to Kabul, Dark Disco Jag, Gazing from the Shore Stitch It Up, Playing Nero, Penthouse High, Paper Hat, Name and Number, War Horse, Radio Silence, She Loved You, Two Bells Ringing at Once
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mark Lanegan - Somebody's Knocking (5400863000325) виниловая пластинка

Альбом Марка Ланегана, выпущенный в 2019 году. Он был записан с участием Mark Lanegan Band и стал частью его обширной дискографии. Альбом отличается характерным для Ланегана мрачным, атмосферным звучанием, сочетая элементы рок-музыки, фолка и блюза.

Отзывы о товаре Mark Lanegan - Somebody's Knocking (5400863000325) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HEAVENLY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Heavenly
Barcode
[5400863000325]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Mark Lanegan
Альбом (сингл)
Somebodys Knocking
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Disbelief Suspension, Letter Never Sent, Night Flight to Kabul, Dark Disco Jag, Gazing from the Shore Stitch It Up, Playing Nero, Penthouse High, Paper Hat, Name and Number, War Horse, Radio Silence, She Loved You, Two Bells Ringing at Once
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом Марка Ланегана, выпущенный в 2019 году. Он был записан с участием Mark Lanegan Band и стал частью его обширной дискографии. Альбом отличается характерным для Ланегана мрачным, атмосферным звучанием, сочетая элементы рок-музыки, фолка и блюза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mark Lanegan - Somebody's Knocking (5400863000325) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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