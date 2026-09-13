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Stratovarius - Eternal (4029759105589) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stratovarius - Eternal (4029759105589) виниловая пластинка

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Stratovarius - Eternal (4029759105589) виниловая пластинка - фото 1
Stratovarius - Eternal (4029759105589) виниловая пластинка - фото 2
Stratovarius - Eternal (4029759105589) виниловая пластинка - фото 3
Stratovarius - Eternal (4029759105589) виниловая пластинка - фото 4
Stratovarius - Eternal (4029759105589) виниловая пластинка - фото 5
Stratovarius - Eternal (4029759105589) виниловая пластинка - фото 6
Stratovarius - Eternal (4029759105589) виниловая пластинка - фото 7
Stratovarius - Eternal (4029759105589) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Stratovarius
Альбом (сингл)
Eternal
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stratovarius - Eternal (4029759105589) виниловая пластинка - фото 1
  • Stratovarius - Eternal (4029759105589) виниловая пластинка - фото 2
  • Stratovarius - Eternal (4029759105589) виниловая пластинка - фото 3
  • Stratovarius - Eternal (4029759105589) виниловая пластинка - фото 4
  • Stratovarius - Eternal (4029759105589) виниловая пластинка - фото 5
  • Stratovarius - Eternal (4029759105589) виниловая пластинка - фото 6
  • Stratovarius - Eternal (4029759105589) виниловая пластинка - фото 7
  • Stratovarius - Eternal (4029759105589) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707000
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Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759105589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Stratovarius
Альбом (сингл)
Eternal
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
My Eternal Dream, Shine In The Dark, Rise Above It, Lost Without A Trace, Feeding The Fire In My Line Of Work, Man In The Mirror, Few Are Those, Fire In Your Eyes, The Lost Saga
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stratovarius - Eternal (4029759105589) виниловая пластинка

Eternal — пятнадцатый студийный альбом финской пауэр-метал-группы Stratovarius.

Отзывы о товаре Stratovarius - Eternal (4029759105589) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759105589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Stratovarius
Альбом (сингл)
Eternal
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
My Eternal Dream, Shine In The Dark, Rise Above It, Lost Without A Trace, Feeding The Fire In My Line Of Work, Man In The Mirror, Few Are Those, Fire In Your Eyes, The Lost Saga
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Eternal — пятнадцатый студийный альбом финской пауэр-метал-группы Stratovarius.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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