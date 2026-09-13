David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка
Новаторский дебютный альбом Дэвида Боуи переживает яркое возрождение благодаря переизданию, включающему эксклюзивные треклисты, которые порадуют старых и новых поклонников. Делюкс-версия на двойном зеленом виниле. Критики того времени высказали следующие мнения: NME оценил свежее звучание Боуи как очень освежающее насквозь и назвал его очень многообещающим талантом. Melody Maker оценил альбом как исключительно полезную коллекцию с отличным продюсированием и выразил удивление, что Боуи до сих пор не оказал большего влияния на поп-сцену. Disc & Music Echo, тем временем, восторженно отзывается об альбоме, описывая его как замечательный, творческий дебютный альбом 19-летнего лондонца и называя Боуи новым талантом, который заслуживает внимания. Благодаря таким проницательным отзывам это переиздание обещает оживить раннее наследие Боуи и познакомить новое поколение слушателей с его провидческим артистизмом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитTyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) в...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитGeorge Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитSteel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Brotherhood (5099923481817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитIggy Pop - Lust For Life (coloured) (0602475371915) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитAir - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитLee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (4943674282654) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитJanelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитThe Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитJean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитNecrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитFaith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка