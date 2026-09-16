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Harvey Mandel - The Snake (coloured) (0819514012801) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Harvey Mandel - The Snake (coloured) (0819514012801) виниловая пластинка

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Harvey Mandel - The Snake (coloured) (0819514012801) виниловая пластинка - фото 1
Harvey Mandel - The Snake (coloured) (0819514012801) виниловая пластинка - фото 2
Harvey Mandel - The Snake (coloured) (0819514012801) виниловая пластинка - фото 3
Harvey Mandel - The Snake (coloured) (0819514012801) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Harvey Mandel
Альбом (сингл)
The Snake
Жанр
Soul
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Harvey Mandel - The Snake (coloured) (0819514012801) виниловая пластинка - фото 1
  • Harvey Mandel - The Snake (coloured) (0819514012801) виниловая пластинка - фото 2
  • Harvey Mandel - The Snake (coloured) (0819514012801) виниловая пластинка - фото 3
  • Harvey Mandel - The Snake (coloured) (0819514012801) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706969
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Harvey Mandel - The Snake (coloured) (0819514012801) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Culture Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[0819514012801]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Harvey Mandel
Альбом (сингл)
The Snake
Жанр
Soul
Трек-лист
The Divining Rod, Pegasus, Lynda Love, Peruvian Flake, The Snake Uno Ino, Ode To The Owl, Levitation, Bite The Electric Eel
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Harvey Mandel - The Snake (coloured) (0819514012801) виниловая пластинка

Альбом, выпущенный гитаристом Харви Манделем в 1972 году. Он известен своим уникальным стилем игры на гитаре и сочетанием блюза, рок-музыки и джаза. Альбом The Snake включает в себя несколько треков, которые демонстрируют мастерство Манделя как музыканта и композитора.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Harvey Mandel - The Snake (coloured) (0819514012801) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Culture Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[0819514012801]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Harvey Mandel
Альбом (сингл)
The Snake
Жанр
Soul
Трек-лист
The Divining Rod, Pegasus, Lynda Love, Peruvian Flake, The Snake Uno Ino, Ode To The Owl, Levitation, Bite The Electric Eel
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом, выпущенный гитаристом Харви Манделем в 1972 году. Он известен своим уникальным стилем игры на гитаре и сочетанием блюза, рок-музыки и джаза. Альбом The Snake включает в себя несколько треков, которые демонстрируют мастерство Манделя как музыканта и композитора.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Harvey Mandel - The Snake (coloured) (0819514012801) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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