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Tamino - Every Dawn's A Mountain (5060998464005) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tamino - Every Dawn's A Mountain (5060998464005) виниловая пластинка

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Tamino - Every Dawn&#039;s A Mountain (5060998464005) виниловая пластинка - фото 2
Tamino - Every Dawn&#039;s A Mountain (5060998464005) виниловая пластинка - фото 3
Tamino - Every Dawn&#039;s A Mountain (5060998464005) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tamino
Альбом (сингл)
Every Dawn's A Mountain
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tamino - Every Dawn&#039;s A Mountain (5060998464005) виниловая пластинка - фото 1
  • Tamino - Every Dawn&#039;s A Mountain (5060998464005) виниловая пластинка - фото 2
  • Tamino - Every Dawn&#039;s A Mountain (5060998464005) виниловая пластинка - фото 3
  • Tamino - Every Dawn&#039;s A Mountain (5060998464005) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706942
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tamino - Every Dawn's A Mountain (5060998464005) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Communion Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Communion Records
Barcode
[5060998464005]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tamino
Альбом (сингл)
Every Dawn's A Mountain
Жанр
Кантри
Трек-лист
My Heroine, Babylon, Every Dawn's A Mountain, Sanpaku, Sanctuary Raven, Willow, Elegy, Dissolve, Amsterdam
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tamino - Every Dawn's A Mountain (5060998464005) виниловая пластинка

После двух альбомов, собравших почти полмиллиарда прослушиваний, Тамино, молодой артист с ливано-египетскими корнями, возвращается, чтобы объявить о выходе Every Dawns a Mountain — нового альбома, в основном написанного в его новом доме в Нью-Йорке. Издание на виниле. Семь лет назад Тамино внезапно стал звездой в своей родной стране Бельгии — победа в национальном радиоконкурсе вывела молодого музыканта прямо на большие национальные и международные сцены. После двух успешных альбомов, выступлений на разогреве у Ланы Дель Рей и Mitski, а также совместной работы с Ang?le, Tamino теперь выступает на переполненных площадках по всей Европе, в США, Мексике и на Ближнем Востоке. В новом альбоме «Every Dawns A Mountain» Тамино применяет более концептуальный подход к написанию песен. Записи проходили в студиях Бельгии и его новом доме в Соединенных Штатах. Он работал с давним соавтором PJ Maertens и еще несколькими людьми. Особым событием альбома является трек «Sanctuary», совместная работа с Mitski.

Отзывы о товаре Tamino - Every Dawn's A Mountain (5060998464005) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Communion Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Communion Records
Barcode
[5060998464005]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tamino
Альбом (сингл)
Every Dawn's A Mountain
Жанр
Кантри
Трек-лист
My Heroine, Babylon, Every Dawn's A Mountain, Sanpaku, Sanctuary Raven, Willow, Elegy, Dissolve, Amsterdam
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
После двух альбомов, собравших почти полмиллиарда прослушиваний, Тамино, молодой артист с ливано-египетскими корнями, возвращается, чтобы объявить о выходе Every Dawns a Mountain — нового альбома, в основном написанного в его новом доме в Нью-Йорке. Издание на виниле. Семь лет назад Тамино внезапно стал звездой в своей родной стране Бельгии — победа в национальном радиоконкурсе вывела молодого музыканта прямо на большие национальные и международные сцены. После двух успешных альбомов, выступлений на разогреве у Ланы Дель Рей и Mitski, а также совместной работы с Ang?le, Tamino теперь выступает на переполненных площадках по всей Европе, в США, Мексике и на Ближнем Востоке. В новом альбоме «Every Dawns A Mountain» Тамино применяет более концептуальный подход к написанию песен. Записи проходили в студиях Бельгии и его новом доме в Соединенных Штатах. Он работал с давним соавтором PJ Maertens и еще несколькими людьми. Особым событием альбома является трек «Sanctuary», совместная работа с Mitski.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tamino - Every Dawn's A Mountain (5060998464005) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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