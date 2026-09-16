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Richard Last Group - Get Ready (8016158311044) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Richard Last Group - Get Ready (8016158311044) виниловая пластинка

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Richard Last Group - Get Ready (8016158311044) виниловая пластинка - фото 1
Richard Last Group - Get Ready (8016158311044) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Last Group
Альбом (сингл)
GET READY
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Richard Last Group - Get Ready (8016158311044) виниловая пластинка - фото 1
  • Richard Last Group - Get Ready (8016158311044) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706854
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Richard Last Group - Get Ready (8016158311044) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS Records (6)
Barcode
[8016158311044]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Last Group
Альбом (сингл)
GET READY
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Sad and Deep as You, Eye to Eye, I Have a Dream, Dharma for One, He Has Gone Away Confusion, Fire and Rain, Break Down, Lalena, Thank You, Colour my World, Naple in Rock
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Richard Last Group - Get Ready (8016158311044) виниловая пластинка

Один из редчайших альбомов золотого века итальянского прогрессивного рока, впервые выпущенный в 1972 году и ставший революционным для этого музыкального жанра как в Италии, так и за рубежом. Издание на черном виниле, точно соответствующее первому тиражу 1972 года, включая вставку размером 30x30 см. Группа была основана в Милане в 1969 году под названием Duu Duu, а два года спустя стала называться Richard Last Group, когда к составу присоединился вокалист Маурицио Кало, позже назвавший себя Ричардом Коли. «Get Ready» — единственный альбом, выпущенный группой Richard Last Group, которая из-за многочисленных изменений состава, произошедших также во время сессий звукозаписи, практически распалась осенью 1972 года. Это одна из тех маленьких скрытых жемчужин, о которых в то время почти никто не говорил, и которая вновь появилась гораздо позже, ближе к концу 90-х. Помимо нескольких кавер-версий песен таких исполнителей, как Jethro Tull, Donovan, Dave Mason (Traffic) и James Taylor, «Get Ready» содержит три оригинальные композиции Маурицио Кало, который затем продолжил свою музыкальную деятельность как сольный исполнитель. В записи альбома также принял участие 16-летний Вальтер Каллони, барабанщик и перкуссионист, сотрудничавший со многими известными именами на итальянской поп/рок-сцене, а также входивший в официальный состав PFM в 1980-х годах.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS Records (6)
Barcode
[8016158311044]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Last Group
Альбом (сингл)
GET READY
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Sad and Deep as You, Eye to Eye, I Have a Dream, Dharma for One, He Has Gone Away Confusion, Fire and Rain, Break Down, Lalena, Thank You, Colour my World, Naple in Rock
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Один из редчайших альбомов золотого века итальянского прогрессивного рока, впервые выпущенный в 1972 году и ставший революционным для этого музыкального жанра как в Италии, так и за рубежом. Издание на черном виниле, точно соответствующее первому тиражу 1972 года, включая вставку размером 30x30 см. Группа была основана в Милане в 1969 году под названием Duu Duu, а два года спустя стала называться Richard Last Group, когда к составу присоединился вокалист Маурицио Кало, позже назвавший себя Ричардом Коли. «Get Ready» — единственный альбом, выпущенный группой Richard Last Group, которая из-за многочисленных изменений состава, произошедших также во время сессий звукозаписи, практически распалась осенью 1972 года. Это одна из тех маленьких скрытых жемчужин, о которых в то время почти никто не говорил, и которая вновь появилась гораздо позже, ближе к концу 90-х. Помимо нескольких кавер-версий песен таких исполнителей, как Jethro Tull, Donovan, Dave Mason (Traffic) и James Taylor, «Get Ready» содержит три оригинальные композиции Маурицио Кало, который затем продолжил свою музыкальную деятельность как сольный исполнитель. В записи альбома также принял участие 16-летний Вальтер Каллони, барабанщик и перкуссионист, сотрудничавший со многими известными именами на итальянской поп/рок-сцене, а также входивший в официальный состав PFM в 1980-х годах.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Richard Last Group - Get Ready (8016158311044) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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