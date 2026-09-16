Richard Last Group - Get Ready (8016158311044) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Richard Last Group - Get Ready (8016158311044) виниловая пластинка
Один из редчайших альбомов золотого века итальянского прогрессивного рока, впервые выпущенный в 1972 году и ставший революционным для этого музыкального жанра как в Италии, так и за рубежом. Издание на черном виниле, точно соответствующее первому тиражу 1972 года, включая вставку размером 30x30 см. Группа была основана в Милане в 1969 году под названием Duu Duu, а два года спустя стала называться Richard Last Group, когда к составу присоединился вокалист Маурицио Кало, позже назвавший себя Ричардом Коли. «Get Ready» — единственный альбом, выпущенный группой Richard Last Group, которая из-за многочисленных изменений состава, произошедших также во время сессий звукозаписи, практически распалась осенью 1972 года. Это одна из тех маленьких скрытых жемчужин, о которых в то время почти никто не говорил, и которая вновь появилась гораздо позже, ближе к концу 90-х. Помимо нескольких кавер-версий песен таких исполнителей, как Jethro Tull, Donovan, Dave Mason (Traffic) и James Taylor, «Get Ready» содержит три оригинальные композиции Маурицио Кало, который затем продолжил свою музыкальную деятельность как сольный исполнитель. В записи альбома также принял участие 16-летний Вальтер Каллони, барабанщик и перкуссионист, сотрудничавший со многими известными именами на итальянской поп/рок-сцене, а также входивший в официальный состав PFM в 1980-х годах.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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