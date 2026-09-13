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Планшет Huawei MatePad SE 11'' 6/128Gb (53014GXT) Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Huawei MatePad SE 11'' 6/128Gb (53014GXT) Gray

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
128 Гб
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  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 6/128Gb (53014GXT) Gray - фото 18
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 6/128Gb (53014GXT) Gray - фото 19
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  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 6/128Gb (53014GXT) Gray - фото 38
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 6/128Gb (53014GXT) Gray - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706362
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
53014GXT
Встроенная память
128 Гб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
800

Описание товара Планшет Huawei MatePad SE 11'' 6/128Gb (53014GXT) Gray

Планшет HUAWEI MatePad SE 11 обладаетметаллическим корпусом. Диагональ его экрана составляет 11 дюймов. В конструкции нашлось место для 4 динамиков с аудиоэффектами HUAWEI Histen 9.0 и 2 микрофонов. Время воспроизведения видео у планшета составляет около 11 ч. При этом он поддерживает технологию быстрой зарядки. Для выхода в интернет имеется модуль Wi-Fi. Для видеосвязи и классных фото у HUAWEI MatePad SE 11 Wi-Fi есть камеры на 8 и на 5 Мп с возможностью ставить водяной знак.



Теги товара: 128 Гб

Отзывы о товаре Планшет Huawei MatePad SE 11'' 6/128Gb (53014GXT) Gray




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
53014GXT
Встроенная память
128 Гб
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет HUAWEI MatePad SE 11 обладаетметаллическим корпусом. Диагональ его экрана составляет 11 дюймов. В конструкции нашлось место для 4 динамиков с аудиоэффектами HUAWEI Histen 9.0 и 2 микрофонов. Время воспроизведения видео у планшета составляет около 11 ч. При этом он поддерживает технологию быстрой зарядки. Для выхода в интернет имеется модуль Wi-Fi. Для видеосвязи и классных фото у HUAWEI MatePad SE 11 Wi-Fi есть камеры на 8 и на 5 Мп с возможностью ставить водяной знак.


Теги товара: 128 Гб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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