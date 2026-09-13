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Ulver - Bergtatt (Deep Blood-Red) (0196588618710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ulver - Bergtatt (Deep Blood-Red) (0196588618710) виниловая пластинка

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Ulver - Bergtatt (Deep Blood-Red) (0196588618710) виниловая пластинка - фото 1
Ulver - Bergtatt (Deep Blood-Red) (0196588618710) виниловая пластинка - фото 2
Ulver - Bergtatt (Deep Blood-Red) (0196588618710) виниловая пластинка - фото 3
Ulver - Bergtatt (Deep Blood-Red) (0196588618710) виниловая пластинка - фото 4
Ulver - Bergtatt (Deep Blood-Red) (0196588618710) виниловая пластинка - фото 5
Ulver - Bergtatt (Deep Blood-Red) (0196588618710) виниловая пластинка - фото 6
Ulver - Bergtatt (Deep Blood-Red) (0196588618710) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ulver
Альбом (сингл)
Bergtatt
Жанр
Фолк-рок
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ulver - Bergtatt (Deep Blood-Red) (0196588618710) виниловая пластинка - фото 1
  • Ulver - Bergtatt (Deep Blood-Red) (0196588618710) виниловая пластинка - фото 2
  • Ulver - Bergtatt (Deep Blood-Red) (0196588618710) виниловая пластинка - фото 3
  • Ulver - Bergtatt (Deep Blood-Red) (0196588618710) виниловая пластинка - фото 4
  • Ulver - Bergtatt (Deep Blood-Red) (0196588618710) виниловая пластинка - фото 5
  • Ulver - Bergtatt (Deep Blood-Red) (0196588618710) виниловая пластинка - фото 6
  • Ulver - Bergtatt (Deep Blood-Red) (0196588618710) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706132
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588618710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ulver
Альбом (сингл)
Bergtatt
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Capitel I: I Troldskog Faren Vild, Capitel II: Soelen Gaaer Bag Aase Need, Capitel III: Graablick Blev Hun Vaer, Capitel IV: Een Stemme Locker, Capitel V: Bergtatt - Ind I Fjeldkamrene
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ulver - Bergtatt (Deep Blood-Red) (0196588618710) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Capitel I: I Troldskog Faren Vild, Capitel II: Soelen Gaaer Bag Aase Need, Capitel III: Graablick Blev Hun Vaer, Capitel IV: Een Stemme Locker, Capitel V: Bergtatt - Ind I Fjeldkamrene

Отзывы о товаре Ulver - Bergtatt (Deep Blood-Red) (0196588618710) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588618710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ulver
Альбом (сингл)
Bergtatt
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Capitel I: I Troldskog Faren Vild, Capitel II: Soelen Gaaer Bag Aase Need, Capitel III: Graablick Blev Hun Vaer, Capitel IV: Een Stemme Locker, Capitel V: Bergtatt - Ind I Fjeldkamrene
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Capitel I: I Troldskog Faren Vild, Capitel II: Soelen Gaaer Bag Aase Need, Capitel III: Graablick Blev Hun Vaer, Capitel IV: Een Stemme Locker, Capitel V: Bergtatt - Ind I Fjeldkamrene
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Доставка
Отзывы


Ulver - Bergtatt (Deep Blood-Red) (0196588618710) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4540 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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