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Ministry - Twitch (8718469536177) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ministry - Twitch (8718469536177) виниловая пластинка

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Ministry - Twitch (8718469536177) виниловая пластинка - фото 1
Ministry - Twitch (8718469536177) виниловая пластинка - фото 2
Ministry - Twitch (8718469536177) виниловая пластинка - фото 3
Ministry - Twitch (8718469536177) виниловая пластинка - фото 4
Ministry - Twitch (8718469536177) виниловая пластинка - фото 5
Ministry - Twitch (8718469536177) виниловая пластинка - фото 6
Ministry - Twitch (8718469536177) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Twitch
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ministry - Twitch (8718469536177) виниловая пластинка - фото 1
  • Ministry - Twitch (8718469536177) виниловая пластинка - фото 2
  • Ministry - Twitch (8718469536177) виниловая пластинка - фото 3
  • Ministry - Twitch (8718469536177) виниловая пластинка - фото 4
  • Ministry - Twitch (8718469536177) виниловая пластинка - фото 5
  • Ministry - Twitch (8718469536177) виниловая пластинка - фото 6
  • Ministry - Twitch (8718469536177) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706107
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ministry - Twitch (8718469536177) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469536177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Twitch
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Just Like You, We Believe, All Day Remix, The Angel, Over The Shoulder My Possession, Where You At Nowx / Crash And Burn / Twitch (Version)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ministry - Twitch (8718469536177) виниловая пластинка

Второй студийный альбом американской индустриальной рок-группы Ministry, выпущенный в 1986 году. Этот альбом стал значимым шагом в развитии группы и жанра в целом, сочетая элементы индастриала, пост-панка и электронного музыки.



Теги товара: Industrial, Limited Edition

Отзывы о товаре Ministry - Twitch (8718469536177) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469536177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Twitch
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Just Like You, We Believe, All Day Remix, The Angel, Over The Shoulder My Possession, Where You At Nowx / Crash And Burn / Twitch (Version)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Второй студийный альбом американской индустриальной рок-группы Ministry, выпущенный в 1986 году. Этот альбом стал значимым шагом в развитии группы и жанра в целом, сочетая элементы индастриала, пост-панка и электронного музыки.


Теги товара: Industrial, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ministry - Twitch (8718469536177) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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