Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive
Samsung в стильном зелёном металле — не просто смартфон, а мощный гаджет для ярких идей и насыщенных дней. 6,7-дюймовый экран с фантастическим разрешением 3840x2160 и частотой 120 Гц подарит насыщенные цвета и плавную картинку даже в динамичных играх или фильмах. Мощный восьмиядерный процессор Samsung Exynos 1580 с частотой 2900 МГц и 8 Гб оперативной памяти позволят работать с приложениями без задержек. Встроенных 256 Гб хватит для ваших фото, видео и важных файлов. Корпус из металла с классом защиты IP67 защищён от влаги — смартфон готов к приключениям вместе с вами. Две SIM-карты помогут совмещать личные и рабочие задачи, а знакомая Android-платформа делает управление интуитивным и удобным.
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