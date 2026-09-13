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Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive

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Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A56
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3840x2160
Процессор
Samsung Exynos 1580
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705941
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Samsung Galaxy A56
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 +12 +5
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive

Samsung в стильном зелёном металле — не просто смартфон, а мощный гаджет для ярких идей и насыщенных дней. 6,7-дюймовый экран с фантастическим разрешением 3840x2160 и частотой 120 Гц подарит насыщенные цвета и плавную картинку даже в динамичных играх или фильмах. Мощный восьмиядерный процессор Samsung Exynos 1580 с частотой 2900 МГц и 8 Гб оперативной памяти позволят работать с приложениями без задержек. Встроенных 256 Гб хватит для ваших фото, видео и важных файлов. Корпус из металла с классом защиты IP67 защищён от влаги — смартфон готов к приключениям вместе с вами. Две SIM-карты помогут совмещать личные и рабочие задачи, а знакомая Android-платформа делает управление интуитивным и удобным.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZGWMEA) Olive




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Samsung Galaxy A56
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1580
Развернуть
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 +12 +5
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung в стильном зелёном металле — не просто смартфон, а мощный гаджет для ярких идей и насыщенных дней. 6,7-дюймовый экран с фантастическим разрешением 3840x2160 и частотой 120 Гц подарит насыщенные цвета и плавную картинку даже в динамичных играх или фильмах. Мощный восьмиядерный процессор Samsung Exynos 1580 с частотой 2900 МГц и 8 Гб оперативной памяти позволят работать с приложениями без задержек. Встроенных 256 Гб хватит для ваших фото, видео и важных файлов. Корпус из металла с классом защиты IP67 защищён от влаги — смартфон готов к приключениям вместе с вами. Две SIM-карты помогут совмещать личные и рабочие задачи, а знакомая Android-платформа делает управление интуитивным и удобным.
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Доставка
Отзывы


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