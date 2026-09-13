Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZKWMEA) Graphite
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZKWMEA) Graphite
Черный смартфон Samsung с большим 6,7-дюймовым экраном и четким разрешением 2340x1080 подарит насыщенное изображение и яркие детали. Высокая частота обновления 120 Гц сделает прокрутку плавной и отзывчивой — всё выглядит живо и современно. Мощный восьмиядерный процессор Samsung Exynos 1580 с частотой 2900 МГц и 8 Гб оперативной памяти позволяют справляться с любыми задачами — будь то игры, многозадачность или просмотр видео. Корпус выполнен из сочетания алюминия и пластика, смартфон прекрасно лежит в руке. Класс защиты IP67 добавляет уверенности при использовании в разных условиях. Просто пользоваться, приятно держать, впечатляет скоростью.
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