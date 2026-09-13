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Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZKWMEA) Graphite купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZKWMEA) Graphite

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Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZKWMEA) Graphite - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZKWMEA) Graphite - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZKWMEA) Graphite - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZKWMEA) Graphite - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZKWMEA) Graphite - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZKWMEA) Graphite - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZKWMEA) Graphite - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A56
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 1580
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZKWMEA) Graphite - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZKWMEA) Graphite - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZKWMEA) Graphite - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZKWMEA) Graphite - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZKWMEA) Graphite - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZKWMEA) Graphite - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZKWMEA) Graphite - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705939
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Samsung Galaxy A56
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий, пластик
Влагозащищенный корпус
нет
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 + 12 + 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZKWMEA) Graphite

Черный смартфон Samsung с большим 6,7-дюймовым экраном и четким разрешением 2340x1080 подарит насыщенное изображение и яркие детали. Высокая частота обновления 120 Гц сделает прокрутку плавной и отзывчивой — всё выглядит живо и современно. Мощный восьмиядерный процессор Samsung Exynos 1580 с частотой 2900 МГц и 8 Гб оперативной памяти позволяют справляться с любыми задачами — будь то игры, многозадачность или просмотр видео. Корпус выполнен из сочетания алюминия и пластика, смартфон прекрасно лежит в руке. Класс защиты IP67 добавляет уверенности при использовании в разных условиях. Просто пользоваться, приятно держать, впечатляет скоростью.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZKWMEA) Graphite




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Samsung Galaxy A56
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий, пластик
Влагозащищенный корпус
нет
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 + 12 + 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Черный смартфон Samsung с большим 6,7-дюймовым экраном и четким разрешением 2340x1080 подарит насыщенное изображение и яркие детали. Высокая частота обновления 120 Гц сделает прокрутку плавной и отзывчивой — всё выглядит живо и современно. Мощный восьмиядерный процессор Samsung Exynos 1580 с частотой 2900 МГц и 8 Гб оперативной памяти позволяют справляться с любыми задачами — будь то игры, многозадачность или просмотр видео. Корпус выполнен из сочетания алюминия и пластика, смартфон прекрасно лежит в руке. Класс защиты IP67 добавляет уверенности при использовании в разных условиях. Просто пользоваться, приятно держать, впечатляет скоростью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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