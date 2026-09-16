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Mdou Moctar - Tears Of Injustice (0191401209113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mdou Moctar - Tears Of Injustice (0191401209113) виниловая пластинка

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Mdou Moctar - Tears Of Injustice (0191401209113) виниловая пластинка - фото 1
Mdou Moctar - Tears Of Injustice (0191401209113) виниловая пластинка - фото 2
Mdou Moctar - Tears Of Injustice (0191401209113) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Tears Of Injustice
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mdou Moctar - Tears Of Injustice (0191401209113) виниловая пластинка - фото 1
  • Mdou Moctar - Tears Of Injustice (0191401209113) виниловая пластинка - фото 2
  • Mdou Moctar - Tears Of Injustice (0191401209113) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705725
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mdou Moctar - Tears Of Injustice (0191401209113) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador Records
Barcode
[0191401209113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Tears Of Injustice
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Funeral for Justice, Imouhar, Takoba, Sousoume Tamacheq, Imajighen Tchinta, Oh France, Modern Slaves
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Mdou Moctar - Tears Of Injustice (0191401209113) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Funeral for Justice, Imouhar, Takoba, Sousoume Tamacheq, Imajighen Tchinta, Oh France, Modern Slaves

Отзывы о товаре Mdou Moctar - Tears Of Injustice (0191401209113) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador Records
Barcode
[0191401209113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Tears Of Injustice
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Funeral for Justice, Imouhar, Takoba, Sousoume Tamacheq, Imajighen Tchinta, Oh France, Modern Slaves
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Funeral for Justice, Imouhar, Takoba, Sousoume Tamacheq, Imajighen Tchinta, Oh France, Modern Slaves
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mdou Moctar - Tears Of Injustice (0191401209113) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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