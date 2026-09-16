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Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка

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Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 1
Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 2
Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 3
Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 4
Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 5
Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 6
Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 7
Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 8
Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 9
Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 10
Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 11
Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 12
Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 13
Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 14
Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 15
Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 16
Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 17
Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 18
Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lenny Kravitz
Альбом (сингл)
5
Жанр
Регги, Funk, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 1
  • Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 2
  • Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 3
  • Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 4
  • Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 5
  • Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 6
  • Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 7
  • Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 8
  • Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 9
  • Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 10
  • Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 11
  • Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 12
  • Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 13
  • Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 14
  • Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 15
  • Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 16
  • Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 17
  • Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 18
  • Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705682
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567581925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lenny Kravitz
Альбом (сингл)
5
Жанр
Регги, Funk, Soul
Трек-лист
Live, Supersoulfighter, I Belong To You, Black Velveteen, If You Cant Say No Thinking Of You, Take Time, Fly Away, Its Your Life, Straight Cold Player, Little Girls Eyes, Youre My Flavor, Can We Find A Reason, American Woman (Bonus Track), Without You (Bonus Track)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка

Ремастрированное переиздание пятого студийного альбома 1998 года. Песни Fly Away и I Belong to You помогли Ленни добиться ещё большего успеха в Европе. Альбом занял 28 место в Billboard 200 и 18 место в UK Album Chart. В США было продано около 3 000 000 экземпляров и свыше 6 000 000 в мире. Американский мультиинструменталист, автор и исполнитель песен Ленни Кравитца родился в 1964 году в Нью-Йорке. С 1999 по 2002 годы музыкант четыре раза номинировался и выигрывал Грэмми как Лучший мужской рок-вокалист, а по версии канала VH1 он находится на 93 строке в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. В мире распродано порядка 20 миллионов копий альбомов Ленни Кравица. Помимо музыки, он иногда снимается в кино, а самой заметной ролью стал персонаж Цинна в Голодных играх.

Отзывы о товаре Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567581925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lenny Kravitz
Альбом (сингл)
5
Жанр
Регги, Funk, Soul
Трек-лист
Live, Supersoulfighter, I Belong To You, Black Velveteen, If You Cant Say No Thinking Of You, Take Time, Fly Away, Its Your Life, Straight Cold Player, Little Girls Eyes, Youre My Flavor, Can We Find A Reason, American Woman (Bonus Track), Without You (Bonus Track)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Ремастрированное переиздание пятого студийного альбома 1998 года. Песни Fly Away и I Belong to You помогли Ленни добиться ещё большего успеха в Европе. Альбом занял 28 место в Billboard 200 и 18 место в UK Album Chart. В США было продано около 3 000 000 экземпляров и свыше 6 000 000 в мире. Американский мультиинструменталист, автор и исполнитель песен Ленни Кравитца родился в 1964 году в Нью-Йорке. С 1999 по 2002 годы музыкант четыре раза номинировался и выигрывал Грэмми как Лучший мужской рок-вокалист, а по версии канала VH1 он находится на 93 строке в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. В мире распродано порядка 20 миллионов копий альбомов Ленни Кравица. Помимо музыки, он иногда снимается в кино, а самой заметной ролью стал персонаж Цинна в Голодных играх.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Lenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка - по цене 5580 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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