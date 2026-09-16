Smashing Pumpkins - Rotten Apples: Greatest Hits (0602465608175) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
В наличии
Код товара: 705659
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Smashing Pumpkins - Rotten Apples: Greatest Hits (0602465608175) виниловая пластинка
Первый официальный виниловый релиз коллекции Smashing Pumpkins Rotten Apples Greatest Hits 2001 года, в которую вошли хит-синглы Today, Bullet with Butterfly Wings, 1979, Tonight, Tonight и многие другие!. Издание на двойном виниле в гейтфолде.. The Smashing Pumpkins – Rotten Apples (Greatest Hits) - сборник лучших хитов альтернативной рок-группы The Smashing Pumpkins. Он был выпущен в ноябре 2001 года. Заключительный трек альбома Untitled стал последней записью Pumpkins перед их распадом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Первый официальный виниловый релиз коллекции Smashing Pumpkins Rotten Apples Greatest Hits 2001 года, в которую вошли хит-синглы Today, Bullet with Butterfly Wings, 1979, Tonight, Tonight и многие другие!. Издание на двойном виниле в гейтфолде.. The Smashing Pumpkins – Rotten Apples (Greatest Hits) - сборник лучших хитов альтернативной рок-группы The Smashing Pumpkins. Он был выпущен в ноябре 2001 года. Заключительный трек альбома Untitled стал последней записью Pumpkins перед их распадом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Smashing Pumpkins - Rotten Apples: Greatest Hits (0602465608175) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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