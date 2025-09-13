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Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black

15 Отзывы
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Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 1
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 2
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 3
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 4
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 5
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 6
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 7
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 8
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 9
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 10
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 11
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 12
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 13
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 14
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 15
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 16
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 17
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 18
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 19
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 20
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 21
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 22
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 23
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 24
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 25
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 26
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 27
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 28
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 29
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 30
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 31
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 32
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 33
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 34
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 35
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 36
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 37
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 38
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 39
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 40
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 41
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 42
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 43
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 44
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 45
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 46
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 47
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 48
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 49
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 12
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 13
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 14
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 15
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 16
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 17
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 18
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 19
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 20
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 21
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 22
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 23
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 24
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 25
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 26
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 27
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 28
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 29
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 30
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 31
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 32
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 33
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 34
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 35
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 36
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 37
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 38
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 39
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 40
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 41
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 42
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 43
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 44
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 45
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 46
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 47
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 48
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 49
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
16 580 руб.  25 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705587
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
698
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
492

Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black

Смартфон TECNO – это мощное и стильное устройство, разработанное для современных пользователей, ценящих производительность и надежность. Данный смартфон оснащен большими возможностями, включая 256 ГБ встроенной памяти, что позволит хранить все необходимые приложения, фотографии и видео без необходимости часто очищать память устройства. 8 ГБ оперативной памяти обеспечат плавную и быструю работу даже при запуске нескольких приложений одновременно. Большой 6,78-дюймовый экран подарит погружение в визуальный контент - идеально подойдет для просмотра видео и игр. Пластиковый корпус с классом защиты IP66 делает смартфон устойчивым к пыли и защищённым от струй воды. Это значит, что вы можете не беспокоиться о случайных попаданиях воды или пыли. Устройство поддерживает две SIM-карты, что удобно для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты. Три тыловые камеры позволят запечатлеть важные моменты вашей жизни в отличном качестве, а восьмиядерный процессор обеспечит быструю обработку фотографий и видео. Смартфон также оборудован мощным аккумулятором емкостью 5200 мАч, выполненным из литий-полимерного материала, который гарантирует длительное время работы без подзарядки. Поддержка Bluetooth 5.2 обеспечит стабильное соединение с другими устройствами и аксессуарами. Смартфон TECNO предлагается с гарантией на 12 месяцев, что подчеркивает уверенность производителя в качестве и надежности своей продукции. Это идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между функциональностью, стилем и доступностью.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
второй бы раз не купил, не дорос еще Tecno до остальных брендов. Понравилась только батарея, хорошо держит, быстро заряжается. Камеры так себе, ИИ не улучшает, а скорее мешает. Несколько раз уже зависал, приходилось делать принудительную перезагрузку. GPS ловит хуже, чем старенький Huawei P10 Lite, то же самое могу сказать и про мобильный интернет. Ну и мелочь, но комплектный чехол отвратительный, жесткий, плотно не прилегает, под него забивается пыль и мелкий мусор, каждый день чистить приходится. При этом нормальный чехол не дороже бы обошелся, такое ощущение, что производитель специально поиздевался: типа хотели бесплатно, вот вам г..... В общем спасибо, больше никогда.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Айнур С.

Достоинства:


Комментарий:
брал матери, все отлично, у самого камон 30 pro 5G, поэтому остановился именно на текно, и рекламы нет как на ксяоми или реалми , единственный минус это 2 папки с приложениями которые не нужны и их не удалить никак
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Уаааау! Как я могу описать восторг, эмоции , и ощущения, подскажите, я попробую, но я повторюсь по своему, уааау! давно не испытывал натуральный восторг, и да , мне не проплатили за отзыв, и да я вменяем! это ⭐⭐⭐⭐⭐! знаете, как будто увидел смартфон впервые после пэйджера! производители учли столько важных именно для нас, россиян тонкостей, что мне многие даже не пришлось вспоминать, оно все есть!
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Ринат Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Сын прыгал от счастья техно берем второй, телефон пока огонь!
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Динара Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Спустя 2 месяца пользования, пишу отзыв, телефон на тройку, работает, но иногда троит, перезагружается сам по себе, иногда не срабатывает датчик прикладывания к уху, иногда сбрасывает приложения сам по себе, в самый неподходящий момент начинает зависать. Пожалели, что поверили множеству хороших отзывов.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
скинул звезду за цвет, заказывал черный пришел серый, а так телефон норм
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Полностью удовлетворен, для работы и быта вполне достойный аппарат.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Даниил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон за малые деньги. Преимущество в том, что используются несколько систем навигации. При первичной настройки, сразу удалил все не нужные приложения. Зарядка от 20% до 100% занимает меньше часа.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Никита В.

Достоинства:


Комментарий:
нормально,вроде шустрый камера работает. по качеству и дизайну понравилось
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
телефон супер. рекомендую, помогает сам в восстановлении приложений и информации!!
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Егор М.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон очень хорош думал что за такие деньги приедет что-то такое но очень приятно удивило
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая камера, дисплей яркий и красочный. Быстро реагирует на запросы. Брал ребенку
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
классный, быстрый телефон. работает супер. спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
телефон пушка за свои деньги ,доставка быстрая комплектация хорошая,приятно удивлён наклеенной с завода плёнкой .
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Рустам Х.

Достоинства:


Комментарий:
Первые впечатления очень положитель, данные с старого редми перенёс без проблем, просто по команде кликал. Фото конечно отличные, в основном для этого покупал.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
698
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон TECNO – это мощное и стильное устройство, разработанное для современных пользователей, ценящих производительность и надежность. Данный смартфон оснащен большими возможностями, включая 256 ГБ встроенной памяти, что позволит хранить все необходимые приложения, фотографии и видео без необходимости часто очищать память устройства. 8 ГБ оперативной памяти обеспечат плавную и быструю работу даже при запуске нескольких приложений одновременно. Большой 6,78-дюймовый экран подарит погружение в визуальный контент - идеально подойдет для просмотра видео и игр. Пластиковый корпус с классом защиты IP66 делает смартфон устойчивым к пыли и защищённым от струй воды. Это значит, что вы можете не беспокоиться о случайных попаданиях воды или пыли. Устройство поддерживает две SIM-карты, что удобно для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты. Три тыловые камеры позволят запечатлеть важные моменты вашей жизни в отличном качестве, а восьмиядерный процессор обеспечит быструю обработку фотографий и видео. Смартфон также оборудован мощным аккумулятором емкостью 5200 мАч, выполненным из литий-полимерного материала, который гарантирует длительное время работы без подзарядки. Поддержка Bluetooth 5.2 обеспечит стабильное соединение с другими устройствами и аксессуарами. Смартфон TECNO предлагается с гарантией на 12 месяцев, что подчеркивает уверенность производителя в качестве и надежности своей продукции. Это идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между функциональностью, стилем и доступностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
второй бы раз не купил, не дорос еще Tecno до остальных брендов. Понравилась только батарея, хорошо держит, быстро заряжается. Камеры так себе, ИИ не улучшает, а скорее мешает. Несколько раз уже зависал, приходилось делать принудительную перезагрузку. GPS ловит хуже, чем старенький Huawei P10 Lite, то же самое могу сказать и про мобильный интернет. Ну и мелочь, но комплектный чехол отвратительный, жесткий, плотно не прилегает, под него забивается пыль и мелкий мусор, каждый день чистить приходится. При этом нормальный чехол не дороже бы обошелся, такое ощущение, что производитель специально поиздевался: типа хотели бесплатно, вот вам г..... В общем спасибо, больше никогда.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Айнур С.

Достоинства:


Комментарий:
брал матери, все отлично, у самого камон 30 pro 5G, поэтому остановился именно на текно, и рекламы нет как на ксяоми или реалми , единственный минус это 2 папки с приложениями которые не нужны и их не удалить никак
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Уаааау! Как я могу описать восторг, эмоции , и ощущения, подскажите, я попробую, но я повторюсь по своему, уааау! давно не испытывал натуральный восторг, и да , мне не проплатили за отзыв, и да я вменяем! это ⭐⭐⭐⭐⭐! знаете, как будто увидел смартфон впервые после пэйджера! производители учли столько важных именно для нас, россиян тонкостей, что мне многие даже не пришлось вспоминать, оно все есть!
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Ринат Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Сын прыгал от счастья техно берем второй, телефон пока огонь!
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Динара Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Спустя 2 месяца пользования, пишу отзыв, телефон на тройку, работает, но иногда троит, перезагружается сам по себе, иногда не срабатывает датчик прикладывания к уху, иногда сбрасывает приложения сам по себе, в самый неподходящий момент начинает зависать. Пожалели, что поверили множеству хороших отзывов.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
скинул звезду за цвет, заказывал черный пришел серый, а так телефон норм
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Полностью удовлетворен, для работы и быта вполне достойный аппарат.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Даниил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон за малые деньги. Преимущество в том, что используются несколько систем навигации. При первичной настройки, сразу удалил все не нужные приложения. Зарядка от 20% до 100% занимает меньше часа.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Никита В.

Достоинства:


Комментарий:
нормально,вроде шустрый камера работает. по качеству и дизайну понравилось
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
телефон супер. рекомендую, помогает сам в восстановлении приложений и информации!!
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Егор М.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон очень хорош думал что за такие деньги приедет что-то такое но очень приятно удивило
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая камера, дисплей яркий и красочный. Быстро реагирует на запросы. Брал ребенку
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
классный, быстрый телефон. работает супер. спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
телефон пушка за свои деньги ,доставка быстрая комплектация хорошая,приятно удивлён наклеенной с завода плёнкой .
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Рустам Х.

Достоинства:


Комментарий:
Первые впечатления очень положитель, данные с старого редми перенёс без проблем, просто по команде кликал. Фото конечно отличные, в основном для этого покупал.


Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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