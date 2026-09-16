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Kamasi Washington - Fearless Movement (0889030035011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kamasi Washington - Fearless Movement (0889030035011) виниловая пластинка

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Kamasi Washington - Fearless Movement (0889030035011) виниловая пластинка - фото 1
Kamasi Washington - Fearless Movement (0889030035011) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Kamasi Washington - Fearless Movement (0889030035011) виниловая пластинка - фото 1
  • Kamasi Washington - Fearless Movement (0889030035011) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705530
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kamasi Washington - Fearless Movement (0889030035011) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kamasi Washington - Fearless Movement (0889030035011) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Lesanu, Asha The First, The Visionary, Get Lit, Computer Love Dream State, Interstellar Peace (The Last Stance), The Garden Path, Road To Self (KO), Together, Lines In The Sand, Prologue

Отзывы о товаре Kamasi Washington - Fearless Movement (0889030035011) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Lesanu, Asha The First, The Visionary, Get Lit, Computer Love Dream State, Interstellar Peace (The Last Stance), The Garden Path, Road To Self (KO), Together, Lines In The Sand, Prologue
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kamasi Washington - Fearless Movement (0889030035011) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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