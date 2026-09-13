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Jean Michel Jarre - Zoolook (0198028693813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jean Michel Jarre - Zoolook (0198028693813) виниловая пластинка

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Jean Michel Jarre - Zoolook (0198028693813) виниловая пластинка - фото 1
Jean Michel Jarre - Zoolook (0198028693813) виниловая пластинка - фото 2
Jean Michel Jarre - Zoolook (0198028693813) виниловая пластинка - фото 3
Jean Michel Jarre - Zoolook (0198028693813) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
ZOOLOOK
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jean Michel Jarre - Zoolook (0198028693813) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean Michel Jarre - Zoolook (0198028693813) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean Michel Jarre - Zoolook (0198028693813) виниловая пластинка - фото 3
  • Jean Michel Jarre - Zoolook (0198028693813) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705487
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jean Michel Jarre - Zoolook (0198028693813) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony Music Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028693813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
ZOOLOOK
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ethnicolor, Diva, Zoolook, Wooloomooloo, Blah Blah Cafe Ethnicolor II, Zoolookologie, Moon Machine
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean Michel Jarre - Zoolook (0198028693813) виниловая пластинка

Zoolook — это исследование сэмплирования и, возможно, самый экспериментальный альбом Жарра на сегодняшний день. Он был создан в сотрудничестве с такими музыкантами, как Лори Андерсон, Адриан Белью и Маркус Миллер. Созданный из разрозненных сэмплированных фрагментов песен и речи на разных языках, Zoolook движется между авангардом, электро и фанком.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Jean Michel Jarre - Zoolook (0198028693813) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony Music Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028693813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
ZOOLOOK
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ethnicolor, Diva, Zoolook, Wooloomooloo, Blah Blah Cafe Ethnicolor II, Zoolookologie, Moon Machine
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Zoolook — это исследование сэмплирования и, возможно, самый экспериментальный альбом Жарра на сегодняшний день. Он был создан в сотрудничестве с такими музыкантами, как Лори Андерсон, Адриан Белью и Маркус Миллер. Созданный из разрозненных сэмплированных фрагментов песен и речи на разных языках, Zoolook движется между авангардом, электро и фанком.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jean Michel Jarre - Zoolook (0198028693813) виниловая пластинка - стоимость товара 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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