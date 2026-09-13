Post Malone - Twelve Carat Toothache (coloured) (0602448015914) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Post Malone
Альбом (сингл)
Twelve Carat Toothache
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705471
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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602448015914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Post Malone
Альбом (сингл)
Twelve Carat Toothache
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Reputation, Cooped Up w. Roddy Ricch, Lemon Tree, Wrapped Around Your Finger, I Like You (A Happier Song) w. Doja Cat, I Cannot Be (A Sadder Song) w. Gunna, Insane, Love/Hate Letter to Alcohol w. Fleet Foxes, Wasting Angels w. The Kid LAROI, Euthanasia, When I'm Alone, Waiting For a Miracle, One Right Now w. The Weeknd, New Recording 12, Jan 3, 2020
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Post Malone - Twelve Carat Toothache (coloured) (0602448015914) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reputation, Cooped Up w. Roddy Ricch, Lemon Tree, Wrapped Around Your Finger, I Like You (A Happier Song) w. Doja Cat, I Cannot Be (A Sadder Song) w. Gunna, Insane, Love/Hate Letter to Alcohol w. Fleet Foxes, Wasting Angels w. The Kid LAROI, Euthanasia, When I'm Alone, Waiting For a Miracle, One Right Now w. The Weeknd, New Recording 12, Jan 3, 2020
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Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602448015914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Post Malone
Альбом (сингл)
Twelve Carat Toothache
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Reputation, Cooped Up w. Roddy Ricch, Lemon Tree, Wrapped Around Your Finger, I Like You (A Happier Song) w. Doja Cat, I Cannot Be (A Sadder Song) w. Gunna, Insane, Love/Hate Letter to Alcohol w. Fleet Foxes, Wasting Angels w. The Kid LAROI, Euthanasia, When I'm Alone, Waiting For a Miracle, One Right Now w. The Weeknd, New Recording 12, Jan 3, 2020
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reputation, Cooped Up w. Roddy Ricch, Lemon Tree, Wrapped Around Your Finger, I Like You (A Happier Song) w. Doja Cat, I Cannot Be (A Sadder Song) w. Gunna, Insane, Love/Hate Letter to Alcohol w. Fleet Foxes, Wasting Angels w. The Kid LAROI, Euthanasia, When I'm Alone, Waiting For a Miracle, One Right Now w. The Weeknd, New Recording 12, Jan 3, 2020
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Post Malone - Twelve Carat Toothache (coloured) (0602448015914) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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