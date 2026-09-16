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The Haunted - Exit Wounds (coloured) (9010974000648) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Haunted - Exit Wounds (coloured) (9010974000648) виниловая пластинка

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The Haunted - Exit Wounds (coloured) (9010974000648) виниловая пластинка - фото 1
The Haunted - Exit Wounds (coloured) (9010974000648) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Haunted
Альбом (сингл)
Exit Wounds
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
прозрачный, зеленый, коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Haunted - Exit Wounds (coloured) (9010974000648) виниловая пластинка - фото 1
  • The Haunted - Exit Wounds (coloured) (9010974000648) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705464
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Haunted - Exit Wounds (coloured) (9010974000648) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000648]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Haunted
Альбом (сингл)
Exit Wounds
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
317, Cutting Teeth, My Salvation, Psychonaut, Eye Of The Storm Trend Killer, Time (Will Not Heal), All I Have, Temptation, My Enemy, Kill The Light, This War, Infiltrator, Ghost In The Machine
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный, зеленый, коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Haunted - Exit Wounds (coloured) (9010974000648) виниловая пластинка

Exit Wounds — восьмой студийный альбом шведской метал-группы The Haunted, выпущенный 25 августа 2014 года. Издание на цветном виниле.. Exit Wounds от The Haunted — обязательное переиздание для поклонников мощного, неумолимого металла. Первоначально выпущенный в 2014 году, этот культовый альбом демонстрирует фирменную смесь трэша, дэт-метала и хардкора The Haunted с острыми риффами и интенсивной энергией, которые выделяют его в этом жанре. Известные своим яростным, энергичным звучанием, The Haunted были сформированы в Швеции участниками, которые впоследствии стали легендами на металлической сцене, включая гитариста Йенсена, барабанщика Адриана Эрландссона и вокалиста Марко Аро. «Exit Wounds» представляет собой мощную смесь агрессии и мастерства, с треками, которые отражают темы борьбы, выносливости и бунтарства.

Отзывы о товаре The Haunted - Exit Wounds (coloured) (9010974000648) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000648]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Haunted
Альбом (сингл)
Exit Wounds
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
317, Cutting Teeth, My Salvation, Psychonaut, Eye Of The Storm Trend Killer, Time (Will Not Heal), All I Have, Temptation, My Enemy, Kill The Light, This War, Infiltrator, Ghost In The Machine
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный, зеленый, коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Exit Wounds — восьмой студийный альбом шведской метал-группы The Haunted, выпущенный 25 августа 2014 года. Издание на цветном виниле.. Exit Wounds от The Haunted — обязательное переиздание для поклонников мощного, неумолимого металла. Первоначально выпущенный в 2014 году, этот культовый альбом демонстрирует фирменную смесь трэша, дэт-метала и хардкора The Haunted с острыми риффами и интенсивной энергией, которые выделяют его в этом жанре. Известные своим яростным, энергичным звучанием, The Haunted были сформированы в Швеции участниками, которые впоследствии стали легендами на металлической сцене, включая гитариста Йенсена, барабанщика Адриана Эрландссона и вокалиста Марко Аро. «Exit Wounds» представляет собой мощную смесь агрессии и мастерства, с треками, которые отражают темы борьбы, выносливости и бунтарства.
Самовывоз
Доставка
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The Haunted - Exit Wounds (coloured) (9010974000648) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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