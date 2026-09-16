The Haunted - Exit Wounds (coloured) (9010974000648) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Haunted - Exit Wounds (coloured) (9010974000648) виниловая пластинка
Exit Wounds — восьмой студийный альбом шведской метал-группы The Haunted, выпущенный 25 августа 2014 года. Издание на цветном виниле.. Exit Wounds от The Haunted — обязательное переиздание для поклонников мощного, неумолимого металла. Первоначально выпущенный в 2014 году, этот культовый альбом демонстрирует фирменную смесь трэша, дэт-метала и хардкора The Haunted с острыми риффами и интенсивной энергией, которые выделяют его в этом жанре. Известные своим яростным, энергичным звучанием, The Haunted были сформированы в Швеции участниками, которые впоследствии стали легендами на металлической сцене, включая гитариста Йенсена, барабанщика Адриана Эрландссона и вокалиста Марко Аро. «Exit Wounds» представляет собой мощную смесь агрессии и мастерства, с треками, которые отражают темы борьбы, выносливости и бунтарства.
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