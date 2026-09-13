Darkthrone - Circle The Wagons (0801056827616) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Circle The Wagons
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705445
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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056827616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Circle The Wagons
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Those Treasures Will Never Befall You, Running For Borders, The Graves Of The 80s, Stylized Corpse, Circle The Wagons Black Mountain Totem, The Working Class, Dawn, Br?nn Inte Slottet
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Darkthrone - Circle The Wagons (0801056827616) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Those Treasures Will Never Befall You, Running For Borders, The Graves Of The 80s, Stylized Corpse, Circle The Wagons Black Mountain Totem, The Working Class, Dawn, Br?nn Inte Slottet
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Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056827616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Circle The Wagons
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Those Treasures Will Never Befall You, Running For Borders, The Graves Of The 80s, Stylized Corpse, Circle The Wagons Black Mountain Totem, The Working Class, Dawn, Br?nn Inte Slottet
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Those Treasures Will Never Befall You, Running For Borders, The Graves Of The 80s, Stylized Corpse, Circle The Wagons Black Mountain Totem, The Working Class, Dawn, Br?nn Inte Slottet
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