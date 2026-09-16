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Manu Delago - Snow From Yesterday (5016958104139) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Manu Delago - Snow From Yesterday (5016958104139) виниловая пластинка

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Manu Delago - Snow From Yesterday (5016958104139) виниловая пластинка - фото 1
Manu Delago - Snow From Yesterday (5016958104139) виниловая пластинка - фото 2
Manu Delago - Snow From Yesterday (5016958104139) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Manu Delago
Альбом (сингл)
Snow From Yesterday
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Manu Delago - Snow From Yesterday (5016958104139) виниловая пластинка - фото 1
  • Manu Delago - Snow From Yesterday (5016958104139) виниловая пластинка - фото 2
  • Manu Delago - Snow From Yesterday (5016958104139) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705434
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Manu Delago - Snow From Yesterday (5016958104139) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Independent Records
Barcode
[5016958104139]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Manu Delago
Альбом (сингл)
Snow From Yesterday
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Modern People, Little Heritage, Polar Bear, Paintings on the Wall, Ode to Earth Stay Afloat, Immersion, Slow-Mo Moving River, Oxygen, Snow from Yesterday
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manu Delago - Snow From Yesterday (5016958104139) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Modern People, Little Heritage, Polar Bear, Paintings on the Wall, Ode to Earth Stay Afloat, Immersion, Slow-Mo Moving River, Oxygen, Snow from Yesterday

Отзывы о товаре Manu Delago - Snow From Yesterday (5016958104139) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Independent Records
Barcode
[5016958104139]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Manu Delago
Альбом (сингл)
Snow From Yesterday
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Modern People, Little Heritage, Polar Bear, Paintings on the Wall, Ode to Earth Stay Afloat, Immersion, Slow-Mo Moving River, Oxygen, Snow from Yesterday
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Modern People, Little Heritage, Polar Bear, Paintings on the Wall, Ode to Earth Stay Afloat, Immersion, Slow-Mo Moving River, Oxygen, Snow from Yesterday
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Manu Delago - Snow From Yesterday (5016958104139) виниловая пластинка - стоимость товара 3090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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