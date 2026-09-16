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Dimmu Borgir - Abrahadabra (coloured) (4250444192748) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dimmu Borgir - Abrahadabra (coloured) (4250444192748) виниловая пластинка

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Dimmu Borgir - Abrahadabra (coloured) (4250444192748) виниловая пластинка - фото 1
Dimmu Borgir - Abrahadabra (coloured) (4250444192748) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dimmu Borgir
Альбом (сингл)
Abrahadabra
Жанр
Зарубежный Atmospheric Black Metal
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dimmu Borgir - Abrahadabra (coloured) (4250444192748) виниловая пластинка - фото 1
  • Dimmu Borgir - Abrahadabra (coloured) (4250444192748) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705407
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Dimmu Borgir - Abrahadabra (coloured) (4250444192748) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
METALVILLE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metalville
Barcode
[4250444192748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dimmu Borgir
Альбом (сингл)
Abrahadabra
Жанр
Зарубежный Atmospheric Black Metal
Трек-лист
Xibir, Born Treacherous, Gateways, Chess With The Abyss, Dimmu Borgir Ritualist, The Demiurge Molecule, A Jewel Traced Through Coal, Re al, Endings And Continuations
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dimmu Borgir - Abrahadabra (coloured) (4250444192748) виниловая пластинка

Abrahadabra — восьмой студийный альбом норвежской блэк-метал-группы Dimmu Borgir, издан 24 сентября 2010 года. В записи, длившейся одиннадцать месяцев, принимали участие Шаграт, Силенос и Гальдер. На альбоме присутствуют композиции, записанные с участием Оркестра Норвежского радио, а также норвежского хора Schola Cantorum de Paris, в котором выступают более ста человек. Название альбома заимствовано из Книги закона английского оккультиста Алистера Кроули, в которой оно означает выражение «я творю, говоря». Abrahadabra — второй альбом после Stormbl?st, в названии которого не три слова, что по словам Силеноса символизирует развитие музыкального стиля. Дизайн обложки был создан Йоахимом Лютке (Joachim Luetke), охарактеризовавшим её «ледяной, бледной, зимней, пост-индустриальной». Его целью было изобразить маску богов Старцев — пришельцев из мифов Ктулху Говарда Лавкрафта.

Отзывы о товаре Dimmu Borgir - Abrahadabra (coloured) (4250444192748) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
METALVILLE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metalville
Barcode
[4250444192748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dimmu Borgir
Альбом (сингл)
Abrahadabra
Жанр
Зарубежный Atmospheric Black Metal
Трек-лист
Xibir, Born Treacherous, Gateways, Chess With The Abyss, Dimmu Borgir Ritualist, The Demiurge Molecule, A Jewel Traced Through Coal, Re al, Endings And Continuations
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Abrahadabra — восьмой студийный альбом норвежской блэк-метал-группы Dimmu Borgir, издан 24 сентября 2010 года. В записи, длившейся одиннадцать месяцев, принимали участие Шаграт, Силенос и Гальдер. На альбоме присутствуют композиции, записанные с участием Оркестра Норвежского радио, а также норвежского хора Schola Cantorum de Paris, в котором выступают более ста человек. Название альбома заимствовано из Книги закона английского оккультиста Алистера Кроули, в которой оно означает выражение «я творю, говоря». Abrahadabra — второй альбом после Stormbl?st, в названии которого не три слова, что по словам Силеноса символизирует развитие музыкального стиля. Дизайн обложки был создан Йоахимом Лютке (Joachim Luetke), охарактеризовавшим её «ледяной, бледной, зимней, пост-индустриальной». Его целью было изобразить маску богов Старцев — пришельцев из мифов Ктулху Говарда Лавкрафта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dimmu Borgir - Abrahadabra (coloured) (4250444192748) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6750 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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