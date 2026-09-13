Top.Mail.Ru
Slayer - Hell Awaits (coloured) (0039841578775) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Slayer - Hell Awaits (coloured) (0039841578775) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Slayer - Hell Awaits (coloured) (0039841578775) виниловая пластинка - фото 1
Slayer - Hell Awaits (coloured) (0039841578775) виниловая пластинка - фото 2
Slayer - Hell Awaits (coloured) (0039841578775) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Hell Awaits
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slayer - Hell Awaits (coloured) (0039841578775) виниловая пластинка - фото 1
  • Slayer - Hell Awaits (coloured) (0039841578775) виниловая пластинка - фото 2
  • Slayer - Hell Awaits (coloured) (0039841578775) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705400
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841578775]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Hell Awaits
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hell Awaits, Kill Again, At Dawn They Sleep, Praise Of Death, Necrophiliac, Crypts Of Eternity, Hardening Of The Arteries
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slayer - Hell Awaits (coloured) (0039841578775) виниловая пластинка

Hell Awaits — второй студийный альбом американской трэш-метал-группы Slayer, выпущенный в марте 1985 года лейблом Metal Blade Records. Издание на цветном виниле с постером. Дебютный альбом группы 1983 года Show No Mercy стал самым продаваемым релизом Metal Blade Records, и в результате продюсер Брайан Слэгел захотел выпустить второй альбом Slayer. Для этого Слэгел профинансировал бюджет записи (Show No Mercy оплачивали участники группы) и нанял нескольких опытных продюсеров для помощи в студии. Лирические темы Hell Awaits включают ад и Сатану, как и в их дебютном альбоме; вступление к заглавному треку, проигранное задом наперед, показывает повторяющуюся фразу «join us». В музыкальном плане альбом представляет собой наиболее прогрессивную и разнообразную работу группы по сравнению с их предыдущими релизами, и, по словам Керри Кинга, он и Джефф Ханнеман в то время были очень увлечены Mercyful Fate, что затем привело к более длинным и прогрессивным песням. Определенные как «влияющие на будущие экстремальные металлические группы», самые популярные песни с Hell Awaits были перезаписаны различными андеграундными металлическими группами и появились на нескольких трибьют-альбомах.

Отзывы о товаре Slayer - Hell Awaits (coloured) (0039841578775) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841578775]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Hell Awaits
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hell Awaits, Kill Again, At Dawn They Sleep, Praise Of Death, Necrophiliac, Crypts Of Eternity, Hardening Of The Arteries
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Hell Awaits — второй студийный альбом американской трэш-метал-группы Slayer, выпущенный в марте 1985 года лейблом Metal Blade Records. Издание на цветном виниле с постером. Дебютный альбом группы 1983 года Show No Mercy стал самым продаваемым релизом Metal Blade Records, и в результате продюсер Брайан Слэгел захотел выпустить второй альбом Slayer. Для этого Слэгел профинансировал бюджет записи (Show No Mercy оплачивали участники группы) и нанял нескольких опытных продюсеров для помощи в студии. Лирические темы Hell Awaits включают ад и Сатану, как и в их дебютном альбоме; вступление к заглавному треку, проигранное задом наперед, показывает повторяющуюся фразу «join us». В музыкальном плане альбом представляет собой наиболее прогрессивную и разнообразную работу группы по сравнению с их предыдущими релизами, и, по словам Керри Кинга, он и Джефф Ханнеман в то время были очень увлечены Mercyful Fate, что затем привело к более длинным и прогрессивным песням. Определенные как «влияющие на будущие экстремальные металлические группы», самые популярные песни с Hell Awaits были перезаписаны различными андеграундными металлическими группами и появились на нескольких трибьют-альбомах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Slayer - Hell Awaits (coloured) (0039841578775) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...