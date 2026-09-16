Slayer - Haunting The Chapel (coloured) (0039841578577) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Slayer - Haunting The Chapel (coloured) (0039841578577) виниловая пластинка
Переиздание EP «Haunting The Chapel» американской метал-группы Slayer, выпущенного в 1984 году, через год после их дебютного альбома «Show No Mercy». Издание на цветном виниле 45 об/мин с постером. Пластинка продемонстрировала явную эволюцию стиля и считается первой демонстрацией «классического» стиля Slayer, услышанного на более поздних альбомах. Slayer — американская метал-группа, созданная гитаристами Джеффом Ханнеманом и Керри Кингом в Хантингтон-Парке, штат Калифорния, в 1981 году; наряду с Ханнеманом и Кингом первую инкарнацию коллектива, ставшую классической, составили басист и вокалист Том Арайя и ударник Дэйв Ломбардо. Группа возглавила музыкальное движение американского трэш-метала в 1986 году после выпуска своего альбома Reign in Blood, который считается классикой трэш-метала. Вместе с группами Metallica, Megadeth и Anthrax Slayer входит в «большую четвёрку трэш-метала».
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Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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