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Richard Barbieri - Stranger Inside (0802644807010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Richard Barbieri - Stranger Inside (0802644807010) виниловая пластинка

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Richard Barbieri - Stranger Inside (0802644807010) виниловая пластинка - фото 1
Richard Barbieri - Stranger Inside (0802644807010) виниловая пластинка - фото 2
Richard Barbieri - Stranger Inside (0802644807010) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Richard Barbieri
Альбом (сингл)
Stranger Inside
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Richard Barbieri - Stranger Inside (0802644807010) виниловая пластинка - фото 1
  • Richard Barbieri - Stranger Inside (0802644807010) виниловая пластинка - фото 2
  • Richard Barbieri - Stranger Inside (0802644807010) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705351
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Richard Barbieri - Stranger Inside (0802644807010) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644807010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Richard Barbieri
Альбом (сингл)
Stranger Inside
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Cave, All Fall Down, Hypnotek, Byzantium, Abyssyn Decay, Morphia, Retina Blur, Stranger Inside
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Richard Barbieri - Stranger Inside (0802644807010) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cave, All Fall Down, Hypnotek, Byzantium, Abyssyn Decay, Morphia, Retina Blur, Stranger Inside

Отзывы о товаре Richard Barbieri - Stranger Inside (0802644807010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644807010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Richard Barbieri
Альбом (сингл)
Stranger Inside
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Cave, All Fall Down, Hypnotek, Byzantium, Abyssyn Decay, Morphia, Retina Blur, Stranger Inside
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cave, All Fall Down, Hypnotek, Byzantium, Abyssyn Decay, Morphia, Retina Blur, Stranger Inside
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Richard Barbieri - Stranger Inside (0802644807010) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6510 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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