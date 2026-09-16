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Anthrax - State Of Euphoria (0602567863311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Anthrax - State Of Euphoria (0602567863311) виниловая пластинка

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Anthrax - State Of Euphoria (0602567863311) виниловая пластинка - фото 1
Anthrax - State Of Euphoria (0602567863311) виниловая пластинка - фото 2
Anthrax - State Of Euphoria (0602567863311) виниловая пластинка - фото 3
Anthrax - State Of Euphoria (0602567863311) виниловая пластинка - фото 4
Anthrax - State Of Euphoria (0602567863311) виниловая пластинка - фото 5
Anthrax - State Of Euphoria (0602567863311) виниловая пластинка - фото 6
Anthrax - State Of Euphoria (0602567863311) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Anthrax
Альбом (сингл)
State Of Euphoria
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anthrax - State Of Euphoria (0602567863311) виниловая пластинка - фото 1
  • Anthrax - State Of Euphoria (0602567863311) виниловая пластинка - фото 2
  • Anthrax - State Of Euphoria (0602567863311) виниловая пластинка - фото 3
  • Anthrax - State Of Euphoria (0602567863311) виниловая пластинка - фото 4
  • Anthrax - State Of Euphoria (0602567863311) виниловая пластинка - фото 5
  • Anthrax - State Of Euphoria (0602567863311) виниловая пластинка - фото 6
  • Anthrax - State Of Euphoria (0602567863311) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705345
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Anthrax - State Of Euphoria (0602567863311) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island Records Group
Barcode
[0602567863311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Anthrax
Альбом (сингл)
State Of Euphoria
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Be All, End All, Out Of Sight, Out Of Mind, Make Me Laugh, Antisocial, Who Cares Wins, Now It's Dark, C1 Schism, C2 Misery Loves Company, C3 13, C4 Finale, D1 Antisocial (French), D2 Friggin' In The Riggin', D3 Parasite, D4 Le Sects, D5 Pipeline, D6 Antisocial (Live At Hammersmith Odeon)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anthrax - State Of Euphoria (0602567863311) виниловая пластинка

State of Euphoria — четвёртый студийный альбом американской группы Anthrax, выпущенный в сентябре 1988 года на лейбле Megaforce Records. Диск занял 30-е место в американском чарте Billboard 200.

Отзывы о товаре Anthrax - State Of Euphoria (0602567863311) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island Records Group
Barcode
[0602567863311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Anthrax
Альбом (сингл)
State Of Euphoria
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Be All, End All, Out Of Sight, Out Of Mind, Make Me Laugh, Antisocial, Who Cares Wins, Now It's Dark, C1 Schism, C2 Misery Loves Company, C3 13, C4 Finale, D1 Antisocial (French), D2 Friggin' In The Riggin', D3 Parasite, D4 Le Sects, D5 Pipeline, D6 Antisocial (Live At Hammersmith Odeon)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
State of Euphoria — четвёртый студийный альбом американской группы Anthrax, выпущенный в сентябре 1988 года на лейбле Megaforce Records. Диск занял 30-е место в американском чарте Billboard 200.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anthrax - State Of Euphoria (0602567863311) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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