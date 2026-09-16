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Jazzamor - Reworks (4260472171387) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jazzamor - Reworks (4260472171387) виниловая пластинка

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Jazzamor - Reworks (4260472171387) виниловая пластинка - фото 1
Jazzamor - Reworks (4260472171387) виниловая пластинка - фото 2
Jazzamor - Reworks (4260472171387) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jazzamor
Альбом (сингл)
Reworks
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jazzamor - Reworks (4260472171387) виниловая пластинка - фото 1
  • Jazzamor - Reworks (4260472171387) виниловая пластинка - фото 2
  • Jazzamor - Reworks (4260472171387) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705231
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jazzamor - Reworks (4260472171387) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Flame Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Flame Records
Barcode
[4260472171387]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jazzamor
Альбом (сингл)
Reworks
Жанр
Jazz
Трек-лист
Caminho (Rework), For A While, The Autumn Dismay, In Paradise (Short Edit), Song Of Silence (Rework), House On A Hill (Rework), Yonder Heights (Remix), Dreamer (Rework), Sai Das Trevas (Rework), Story Of Elaine (Rework), Nuit Magique (Rework), Save The Night (Rework)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jazzamor - Reworks (4260472171387) виниловая пластинка

Специальное издание в честь 20-летия немецкого дуэта Jazzamor. Одиннадцать заново аранжированных песен из 20-летней истории Jazzamor и одна новая песня. Издание на виниле. Jazzamor основали профессиональный звукоинженер Роланд Граш и певица Беттина Мишке. На их творчество большое влияние оказал джаз 60-х годов и босса-нова. Дебютный альбом Lazy Sunday Afternoon был издан в 2002 году, а также получил хорошие отзывы от критиков, которые отмечали на нём удачный сплав различных жанров.

Отзывы о товаре Jazzamor - Reworks (4260472171387) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Flame Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Flame Records
Barcode
[4260472171387]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jazzamor
Альбом (сингл)
Reworks
Жанр
Jazz
Трек-лист
Caminho (Rework), For A While, The Autumn Dismay, In Paradise (Short Edit), Song Of Silence (Rework), House On A Hill (Rework), Yonder Heights (Remix), Dreamer (Rework), Sai Das Trevas (Rework), Story Of Elaine (Rework), Nuit Magique (Rework), Save The Night (Rework)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Специальное издание в честь 20-летия немецкого дуэта Jazzamor. Одиннадцать заново аранжированных песен из 20-летней истории Jazzamor и одна новая песня. Издание на виниле. Jazzamor основали профессиональный звукоинженер Роланд Граш и певица Беттина Мишке. На их творчество большое влияние оказал джаз 60-х годов и босса-нова. Дебютный альбом Lazy Sunday Afternoon был издан в 2002 году, а также получил хорошие отзывы от критиков, которые отмечали на нём удачный сплав различных жанров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jazzamor - Reworks (4260472171387) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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