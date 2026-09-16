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Pixies - Trompe Le Monde (0652637101416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pixies - Trompe Le Monde (0652637101416) виниловая пластинка

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Pixies - Trompe Le Monde (0652637101416) виниловая пластинка - фото 1
Pixies - Trompe Le Monde (0652637101416) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Pixies - Trompe Le Monde (0652637101416) виниловая пластинка - фото 1
  • Pixies - Trompe Le Monde (0652637101416) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705209
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Pixies - Trompe Le Monde (0652637101416) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pixies - Trompe Le Monde (0652637101416) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Trompe Le Monde, Planet Of Sound, Alec Eiffel, The Sad Punk, Head On U-Mass, Palace Of The Brine, Letter To Memphis, Bird Dream Of The Olympus Mons, Space (I Believe In), Subbacultcha, Distance Equals Rate Times Time, Lovely Day, Motorway To Roswell, The Navajo Know

Отзывы о товаре Pixies - Trompe Le Monde (0652637101416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Trompe Le Monde, Planet Of Sound, Alec Eiffel, The Sad Punk, Head On U-Mass, Palace Of The Brine, Letter To Memphis, Bird Dream Of The Olympus Mons, Space (I Believe In), Subbacultcha, Distance Equals Rate Times Time, Lovely Day, Motorway To Roswell, The Navajo Know
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pixies - Trompe Le Monde (0652637101416) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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