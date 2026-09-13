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Нашники Soundcore H30i (A3012G11) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нашники Soundcore H30i (A3012G11) Black

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Нашники Soundcore H30i (A3012G11) Black - фото 1
Нашники Soundcore H30i (A3012G11) Black - фото 2
Нашники Soundcore H30i (A3012G11) Black - фото 3
Нашники Soundcore H30i (A3012G11) Black - фото 4
Нашники Soundcore H30i (A3012G11) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Нашники Soundcore H30i (A3012G11) Black - фото 1
  • Нашники Soundcore H30i (A3012G11) Black - фото 2
  • Нашники Soundcore H30i (A3012G11) Black - фото 3
  • Нашники Soundcore H30i (A3012G11) Black - фото 4
  • Нашники Soundcore H30i (A3012G11) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705107
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Характеристики

Бренд
Soundcore
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
11х11х6
Вес, г.
330

Описание товара Нашники Soundcore H30i (A3012G11) Black

Soundcore H30i - беспроводные наушники, которые выполнены в складном корпусе, весят 183 грамма и оснащены 40-миллиметровыми драйверами. Характеристики звука можно отрегулировать в приложении Soundcore: там доступны как готовые пресеты эквалайзера, так и ручная настройка. Вдобавок поддерживается одновременное подключение к нескольким устройствам при помощи модуля Bluetooth 5.3. Автономность составляет до 70 часов, а функция быстрой зарядки обеспечит четыре часа воспроизведения музыки после 5 минут у розетки.

Отзывы о товаре Нашники Soundcore H30i (A3012G11) Black




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Характеристики
Бренд
Soundcore
Тип товара
Наушники
Описание
Soundcore H30i - беспроводные наушники, которые выполнены в складном корпусе, весят 183 грамма и оснащены 40-миллиметровыми драйверами. Характеристики звука можно отрегулировать в приложении Soundcore: там доступны как готовые пресеты эквалайзера, так и ручная настройка. Вдобавок поддерживается одновременное подключение к нескольким устройствам при помощи модуля Bluetooth 5.3. Автономность составляет до 70 часов, а функция быстрой зарядки обеспечит четыре часа воспроизведения музыки после 5 минут у розетки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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