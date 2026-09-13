Описание товара Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black

Погрузитесь в мир чистого звука и абсолютной свободы вместе с гарнитурой Anker Soundcore K20i Black. Эти компактные и стильные полностью беспроводные наушники созданы для тех, кто ценит каждую деталь своей музыки, любит динамичные подкасты и всегда находится на связи. Благодаря передовой технологии Bluetooth 5.3 вы получаете невероятно стабильное и быстрое соединение в радиусе до 10 метров, без задержек и разрывов. Больше никаких проводов, ограничивающих ваши движения — только вы и ваша музыка. Невероятное звучание начинается с мощных 13-миллиметровых динамических излучателей. Они воспроизводят широчайший частотный диапазон от 20 до 20 000 Гц, обеспечивая глубокий и насыщенный бас, кристально чистые средние частоты и яркие высокие. Закрытое акустическое оформление не только усиливает погружение, но и эффективно изолирует вас от постороннего шума, позволяя сосредоточиться на любимых треках даже в шумном городе. А поддержка современных аудиокодеков, включая AAC, гарантирует высокое качество звука независимо от того, каким устройством вы пользуетесь. Anker Soundcore K20i созданы для активной жизни. Их эргономичный дизайн и легкие вкладыши обеспечивают комфортную и надежную посадку на весь день. Не беспокойтесь о внезапном дожде или интенсивной тренировке — водостойкий корпус надежно защищает электронику от пота и брызг. Встроенный всенаправленный микрофон с технологией шумоподавления четко передает ваш голос собеседнику, делая каждый звонок предельно ясным. Управлять воспроизведением, отвечать на звонки и активировать голосового помощника можно легким прикосновением к самому наушнику. Но главная магия кроется в продуманной автономности. Каждый наушник работает до 6 часов непрерывного воспроизведения на одном заряде. А компактный футляр-кейс не только защищает ваши K20i, но и выступает в роли портативной зарядной станции, многократно пополняя их заряд и обеспечивая в сумме до 36 часов звучания. Больше не нужно беспокоиться о севшей батарее в самый неподходящий момент. Когда же аккумулятор все-таки потребует подзарядки, современный разъем USB Type-C быстро вернет вас в строй. Гарнитура Anker Soundcore K20i Black — это ваш идеальный спутник в мире звука. Они сочетают в себе премиальное качество воспроизведения, удобство истинно беспроводного формата и непревзойденную надежность. Это больше чем просто наушники — это ваш персональный звуковой мир, который всегда с вами. Откройте для себя новый стандарт мобильного аудио, где каждая нота находит свой отклик, а каждый день звучит еще ярче.