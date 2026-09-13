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Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black

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Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black - фото 1
Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black - фото 2
Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black - фото 3
Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black - фото 4
Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black - фото 5
Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black - фото 6
Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black - фото 7
Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black - фото 1
  • Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black - фото 2
  • Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black - фото 3
  • Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black - фото 4
  • Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black - фото 5
  • Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black - фото 6
  • Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black - фото 7
  • Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705076
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Характеристики

Бренд
Soundcore
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х3
Вес, г.
90

Описание товара Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black

Погрузитесь в мир чистого звука и абсолютной свободы вместе с гарнитурой Anker Soundcore K20i Black. Эти компактные и стильные полностью беспроводные наушники созданы для тех, кто ценит каждую деталь своей музыки, любит динамичные подкасты и всегда находится на связи. Благодаря передовой технологии Bluetooth 5.3 вы получаете невероятно стабильное и быстрое соединение в радиусе до 10 метров, без задержек и разрывов. Больше никаких проводов, ограничивающих ваши движения — только вы и ваша музыка. Невероятное звучание начинается с мощных 13-миллиметровых динамических излучателей. Они воспроизводят широчайший частотный диапазон от 20 до 20 000 Гц, обеспечивая глубокий и насыщенный бас, кристально чистые средние частоты и яркие высокие. Закрытое акустическое оформление не только усиливает погружение, но и эффективно изолирует вас от постороннего шума, позволяя сосредоточиться на любимых треках даже в шумном городе. А поддержка современных аудиокодеков, включая AAC, гарантирует высокое качество звука независимо от того, каким устройством вы пользуетесь. Anker Soundcore K20i созданы для активной жизни. Их эргономичный дизайн и легкие вкладыши обеспечивают комфортную и надежную посадку на весь день. Не беспокойтесь о внезапном дожде или интенсивной тренировке — водостойкий корпус надежно защищает электронику от пота и брызг. Встроенный всенаправленный микрофон с технологией шумоподавления четко передает ваш голос собеседнику, делая каждый звонок предельно ясным. Управлять воспроизведением, отвечать на звонки и активировать голосового помощника можно легким прикосновением к самому наушнику. Но главная магия кроется в продуманной автономности. Каждый наушник работает до 6 часов непрерывного воспроизведения на одном заряде. А компактный футляр-кейс не только защищает ваши K20i, но и выступает в роли портативной зарядной станции, многократно пополняя их заряд и обеспечивая в сумме до 36 часов звучания. Больше не нужно беспокоиться о севшей батарее в самый неподходящий момент. Когда же аккумулятор все-таки потребует подзарядки, современный разъем USB Type-C быстро вернет вас в строй. Гарнитура Anker Soundcore K20i Black — это ваш идеальный спутник в мире звука. Они сочетают в себе премиальное качество воспроизведения, удобство истинно беспроводного формата и непревзойденную надежность. Это больше чем просто наушники — это ваш персональный звуковой мир, который всегда с вами. Откройте для себя новый стандарт мобильного аудио, где каждая нота находит свой отклик, а каждый день звучит еще ярче.

Отзывы о товаре Наушники Soundcore K20i (A3994G11) Black




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Характеристики
Бренд
Soundcore
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
6
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
36
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир чистого звука и абсолютной свободы вместе с гарнитурой Anker Soundcore K20i Black. Эти компактные и стильные полностью беспроводные наушники созданы для тех, кто ценит каждую деталь своей музыки, любит динамичные подкасты и всегда находится на связи. Благодаря передовой технологии Bluetooth 5.3 вы получаете невероятно стабильное и быстрое соединение в радиусе до 10 метров, без задержек и разрывов. Больше никаких проводов, ограничивающих ваши движения — только вы и ваша музыка. Невероятное звучание начинается с мощных 13-миллиметровых динамических излучателей. Они воспроизводят широчайший частотный диапазон от 20 до 20 000 Гц, обеспечивая глубокий и насыщенный бас, кристально чистые средние частоты и яркие высокие. Закрытое акустическое оформление не только усиливает погружение, но и эффективно изолирует вас от постороннего шума, позволяя сосредоточиться на любимых треках даже в шумном городе. А поддержка современных аудиокодеков, включая AAC, гарантирует высокое качество звука независимо от того, каким устройством вы пользуетесь. Anker Soundcore K20i созданы для активной жизни. Их эргономичный дизайн и легкие вкладыши обеспечивают комфортную и надежную посадку на весь день. Не беспокойтесь о внезапном дожде или интенсивной тренировке — водостойкий корпус надежно защищает электронику от пота и брызг. Встроенный всенаправленный микрофон с технологией шумоподавления четко передает ваш голос собеседнику, делая каждый звонок предельно ясным. Управлять воспроизведением, отвечать на звонки и активировать голосового помощника можно легким прикосновением к самому наушнику. Но главная магия кроется в продуманной автономности. Каждый наушник работает до 6 часов непрерывного воспроизведения на одном заряде. А компактный футляр-кейс не только защищает ваши K20i, но и выступает в роли портативной зарядной станции, многократно пополняя их заряд и обеспечивая в сумме до 36 часов звучания. Больше не нужно беспокоиться о севшей батарее в самый неподходящий момент. Когда же аккумулятор все-таки потребует подзарядки, современный разъем USB Type-C быстро вернет вас в строй. Гарнитура Anker Soundcore K20i Black — это ваш идеальный спутник в мире звука. Они сочетают в себе премиальное качество воспроизведения, удобство истинно беспроводного формата и непревзойденную надежность. Это больше чем просто наушники — это ваш персональный звуковой мир, который всегда с вами. Откройте для себя новый стандарт мобильного аудио, где каждая нота находит свой отклик, а каждый день звучит еще ярче.
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