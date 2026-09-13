Наушники Razer Barracuda X Chroma (RZ04-05220100-R3M1) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Razer Barracuda X Chroma (RZ04-05220100-R3M1) Black
Беспроводные наушники Razer Barracuda X Chroma черного цвета получили мембраны излучателей диаметром 40 мм. Они играют объемный, пространственный звук без искажений на высоких и низких частотах. Гарнитура крепится на голове с помощью регулируемого оголовья. Разноцветная подсветка создает световые эффекты в тон музыке. Модель совместима с ПК, ноутбуками и консолями Nintendo Switch, PS4, PS5. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу устройства до 70 часов. Беспроводные наушники Razer Barracuda X Chroma подключаться к ПК, музыкальной установке, игровой приставке через Bluetooth и радиоканал. Беспроводное соединение позволяет свободно передвигаться в наушниках по комнате во время общения, прослушивания музыки. Съемный микрофон с кардиоидной направленностью улавливает все звуки спереди и точно передает голос. Подвижное крепление позволяет менять положение микрофона: подносить его ближе ко рту или отодвигать подальше. Управлять наушниками можно с помощью кнопок на корпусе или через приложение Razer Audio.
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