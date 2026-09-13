Миксер ручной Maxwell MW-1356 W 300Вт белый/серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Количество насадок
2
Насадки
крюки для замешивания теста; венчик для взбивания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704286
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок
2
Насадки
крюки для замешивания теста; венчик для взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х10
Вес, г.
900
Описание товара Миксер ручной Maxwell MW-1356 W 300Вт белый/серый
Миксер Maxwell MW-1356 - это мощный и функциональный помощник на вашей кухне. С его помощью вы сможете быстро и легко приготовить различные блюда, от взбивания крема до замешивания теста.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
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Бренд
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок
2
Насадки
крюки для замешивания теста; венчик для взбивания
Страна производитель
Китай
Миксер Maxwell MW-1356 - это мощный и функциональный помощник на вашей кухне. С его помощью вы сможете быстро и легко приготовить различные блюда, от взбивания крема до замешивания теста.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Миксер ручной Maxwell MW-1356 W 300Вт белый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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